شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت مصادر طبية ومحلية فلسطينية، استشهاد الشاب ليث محمد باكير نصاصرة (21 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال المواجهات التي اندلعت، مساء الخميس، في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، في حين استشهد فتى فلسطيني، اليوم الجمعة، خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مخيم عايدة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت بيت فوريك؛ مما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب خلالها 9 مواطنين بالرصاص الحي ومواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس، كذلك.

وفي مخيم عايدة استشهد الفتى محمد علي عزية (17 عاما) اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها المخيم، شمال بيت لحم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر أمنية، بأن الفتى عزية بعد إصابته بالرصاص الحي فجر اليوم، منعت قوات الاحتلال الطاقم الطبي من الاقتراب منه وتقديم الإسعاف له، قبل اعتقاله، ليعلن عن استشهاده لاحقا.

وسلّمت قوات الاحتلال جثمان الشهيد عزية إلى طواقم إسعاف الهلال الأحمر.

وبارتقاء الفتى عزية، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية في الساعات الـ24 الأخيرة، إلى 20 شهيدا. كما بلغت حصيلة الشهداء في الضفة منذ بدء العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني في السابع من تشرين الأول إلى 183 شهيدا.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت اقتحامات، اليوم الجمعة، للعديد من المدن والبلدات والقرى والمخيمات في الضفة الغربية، وأصابت العديد من المواطنين واعتقلت العشرات منهم.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

10/11/2023 13:12:51