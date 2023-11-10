شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت مصادر طبية ومحلية فلسطينية، استشهاد الشاب ليث محمد باكير نصاصرة (21 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال المواجهات التي اندلعت، مساء الخميس، في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، في حين استشهد فتى فلسطيني، اليوم الجمعة، خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مخيم عايدة.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت بيت فوريك؛ مما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب خلالها 9 مواطنين بالرصاص الحي ومواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس، كذلك.
وفي مخيم عايدة استشهد الفتى محمد علي عزية (17 عاما) اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها المخيم، شمال بيت لحم.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر أمنية، بأن الفتى عزية بعد إصابته بالرصاص الحي فجر اليوم، منعت قوات الاحتلال الطاقم الطبي من الاقتراب منه وتقديم الإسعاف له، قبل اعتقاله، ليعلن عن استشهاده لاحقا.
وسلّمت قوات الاحتلال جثمان الشهيد عزية إلى طواقم إسعاف الهلال الأحمر.
وبارتقاء الفتى عزية، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية في الساعات الـ24 الأخيرة، إلى 20 شهيدا. كما بلغت حصيلة الشهداء في الضفة منذ بدء العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني في السابع من تشرين الأول إلى 183 شهيدا.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت اقتحامات، اليوم الجمعة، للعديد من المدن والبلدات والقرى والمخيمات في الضفة الغربية، وأصابت العديد من المواطنين واعتقلت العشرات منهم.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
10/11/2023 13:12:51
MENAFN10112023000117011021ID1107409356
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