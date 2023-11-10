الصحة بغزة: دبابات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر 4 مستشفيات في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 10 تشرين الثاني (بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، اليوم الجمعة، إن دبابات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفيات الرنتيسي، والنصر للأطفال، والعيون، والصحة النفسية، من كل الاتجاهات.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الآلاف من المرضى والطواقم الطبية والنازحين، محاصرون داخل المستشفيات بلا ماء ولا طعام، ويتعرضون للموت في أية لحظة.

--(بترا)

أ ش/م د/أس

10/11/2023 12:42:26

