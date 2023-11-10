الصحة بغزة: دبابات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر 4 مستشفيات في غزة

الصحة بغزة: دبابات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر 4 مستشفيات في غزة
التاريخ
11/10/2023 2:29:32 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 10 تشرين الثاني (بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، اليوم الجمعة، إن دبابات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفيات الرنتيسي، والنصر للأطفال، والعيون، والصحة النفسية، من كل الاتجاهات.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن الآلاف من المرضى والطواقم الطبية والنازحين، محاصرون داخل المستشفيات بلا ماء ولا طعام، ويتعرضون للموت في أية لحظة.
--(بترا)
أ ش/م د/أس
10/11/2023 12:42:26
MENAFN10112023000117011021ID1107409355
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