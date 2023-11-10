علا الشافعي تقدم واجب العزاء في والدة الفنانة سلوى محمد علي

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- Youm7) حرصت الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير اليوم السابع على تقديم واجب العزاء في والدة الفنانة سلوى محمد علي بمسجد عمر مكرم، والتي وافتها المنية يوم الثلاثاء الماضي .
وكان قد حرص الفنان سيد رجب والفنانة أميرة فتحى والمنتج محمد العدل على حضور جنازة والدة الفنانة سلوى محمد على، وذلك بمسجد النور بالعباسية، كما حرص كل من الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين والفنانة بسمة والفنانة منال سلامة والمنتج صفى الدين محمود على الحضور بجانب عدد من الأصدقاء والأقارب.
وكان قد أعلن المنتج صفي الدين محمود على فيس بوك وفاة والدة الفنانة سلوى محمد علي، وعلق قائلا "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد علي، صلاة الجنازة الأربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد النور بالعباسية، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".
توافد الحضور على عزاء والدة سلوى محمد على
رانيا فريد شوقى تقدم العزاء فى والدة سلوى محمد على
رانيا فريد شوقى
سلوى محمد على فى عزاء والدتها بمسجد عمر مكرم
عزاء والدة الفنانة سلوى محمد على بمسجد عمر مكرم
عزاء والدة الفنانة سلوى محمد علي
عزاء والدة سلمى محمد على فى مسجد عمر مكرم
عزاء والدة سلوى محمد على بمسجد عمر مكرم
عزاء والدة سلوى محمد على
علا الشافعى رئيسة تحرير اليوم السابع تقدم واجب العزاء فى والدة سلوى محمد علي
علا الشافعى رئيسة تحرير اليوم السابع فى عزاء والدة سلوى محمد علي
علا الشافعى فى عزاء والدة سلوى محمد علي
علا الشافعي فى عزاء والدة الفنانة سلوى محمد على بمسجد عمر مكرم
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