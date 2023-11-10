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سيد رجب ويسرا اللوزي وأنوشكا في عزاء والدة سلوى محمد على

11/10/2023 2:28:56 PM
(MENAFN- Youm7) حرص الفنان سيد رجب والفنان القدير رشوان توفيق وعزة لبيب، ومنير مكرم ويسرا اللوزي والفنانة أنوشكا والفنانة منال سلامة، والفنان تامر ضيائي ، والإعلامي محمد الغيطي، والفنانة ألفت عمر، والفنانة ميريت عمر الحريري ـ على حضور عزاء والدة الفنانة سلوى محمد علي بمسجد عمر مكرم.



وكان قد حرص الفنان سيد رجب والفنانة أميرة فتحى والمنتج محمد العدل على حضور جنازة والدة الفنانة سلوى محمد على، وذلك بمسجد النور بالعباسية، كما حرص كل من الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين والفنانة بسمة والفنانة منال سلامة والمنتج صفى الدين محمود على الحضور بجانب عدد من الأصدقاء والأقارب.



وكان قد أعلن المنتج صفي الدين محمود على فيس بوك وفاة والدة الفنانة سلوى محمد علي، وعلق قائلا "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد علي، صلاة الجنازة الأربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد النور بالعباسية، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".
















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