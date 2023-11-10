شيري عادل ومحمد العدل وصبري فواز يقدمون العزاء في والدة سلوى محمد علي

(MENAFN
- Youm7) قدم المنتج محمد العدل والفنانون: صدقي صخر وصبري فواز وجمال عبد الناصر وزوجته فاطمة الكاشف، والمخرجة منال الصيفي، واجب العزاء للفنانة سلوى محمد علي في وفاة والدتها التي وافتها المنية منذ أيام، وذلك بمسجد عمر مكرم، كما حرصت الفنانة شيري عادل والفنان مراد مكرم ونهال عنبر وأحمد سلامة على تقديم واجب العزاء .
وكان قد حرص الفنان سيد رجب والفنانة أميرة فتحى والمنتج محمد العدل على حضور جنازة والدة الفنانة سلوى محمد على، وذلك بمسجد النور بالعباسية، كما حرص كل من الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين والفنانة بسمة والفنانة منال سلامة والمنتج صفى الدين محمود على الحضور بجانب عدد من الأصدقاء والأقارب.
وكان قد أعلن المنتج صفي الدين محمود على فيس بوك وفاة والدة الفنانة سلوى محمد علي، وعلق قائلا "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد علي، صلاة الجنازة الأربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد النور بالعباسية، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".
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