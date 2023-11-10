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شيري عادل ومحمد العدل وصبري فواز يقدمون العزاء في والدة سلوى محمد علي

11/10/2023 2:28:56 PM
(MENAFN- Youm7) قدم المنتج محمد العدل والفنانون: صدقي صخر وصبري فواز وجمال عبد الناصر وزوجته فاطمة الكاشف، والمخرجة منال الصيفي، واجب العزاء للفنانة سلوى محمد علي في وفاة والدتها التي وافتها المنية منذ أيام، وذلك بمسجد عمر مكرم، كما حرصت الفنانة شيري عادل والفنان مراد مكرم ونهال عنبر وأحمد سلامة على تقديم واجب العزاء .





وكان قد حرص الفنان سيد رجب والفنانة أميرة فتحى والمنتج محمد العدل على حضور جنازة والدة الفنانة سلوى محمد على، وذلك بمسجد النور بالعباسية، كما حرص كل من الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين والفنانة بسمة والفنانة منال سلامة والمنتج صفى الدين محمود على الحضور بجانب عدد من الأصدقاء والأقارب.



وكان قد أعلن المنتج صفي الدين محمود على فيس بوك وفاة والدة الفنانة سلوى محمد علي، وعلق قائلا "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد علي، صلاة الجنازة الأربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد النور بالعباسية، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".
















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