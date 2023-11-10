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رامى جمال يعلن وفاة شريف شاكر بعد رحلة معاناة مع السرطان

11/10/2023 2:28:56 PM
(MENAFN- Youm7) توفى الفنان الشاب شريف شاكر بعد رحلة معاناة مع السرطان، وقال المطرب رامى جمال عبر حسابه الشخصى: "انتقل لرحمه الله أبو قلب جميل وأبيض وطاهر محارب السرطان لمدة 10 سنين تقريبا نحتسبك عند ربنا من الشهداء يا رب".



رامى جمال مع شريف شاكر


كما أعلن الفنان علي الألفي عبر حسابه وفاة المطرب شريف شاكر، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، شريف دلوقتي تعافى، راح لرب العالمين الرحمن الرحيم، راح عشان ينول جزاء صبره واحتماله للمرض الشرس وجزاء مساعدته للناس ودعمهم بكلامه وحكايته، شريف مبقاش مريض ولا محارب سرطان تاني، مع السلامة يا صاحبي يا جميل".

ومؤخرا أعلن شريف دخوله العناية المركزة عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام" قائلا: "ربِ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، بقالي حوالي أسبوعين عندي مشاكل كبيرة في التنفس، وبعد كل الإشاعات بالصبغة والتحاليل، نزلوني الأسبوع إللي فات على التنفس الصناعي في العناية المركزة لأن التنفس كان خلاص وقِف.. وطلع عندي التهاب حاد في الرئة نزلوا مياه كتير من على الرئة وركبوا أسترة بولية وطبعاً رجعنا معاها للبامبرز وحياة السرير".

وأضاف شريف: "الكحة كلها بلغم والبلغم كلة بدم، بسبب قلة صور الدم، اللي هي أصلاً بسبب قلة المناعة والآثار الجانبية غير المتوقعة للعلاج الكيماوي، هرجع أقوى إن شاء الله".







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