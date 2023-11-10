مصر الحلوة.. أسباب تجعل الكثيرين يقبلون على زيارة جبل سانت كاترين في الشتاء

MENAFN - Youm7) تتمتع مصر بالكثير من الأماكن السياحية المميزة والتي تجذب السياح من كل مكان في العالم، ومنها جبل سانت كاترين أو كما يعرف أيضاً باسم جبل القديسة كاترينا والذى يقع في محافظة جنوب سيناء، التي تحتوى على العديد من الأماكن المميزة والمناظر الطبيعية الخلابة التي تساعد على الاسترخاء والهدوء .

سانت كاترين

ويعتبر جبل كاترين من أعلى الجبال في سيناء حيث يبلغ ارتفاعه 2.629 م فوق سطح البحر، وفى الشتاء تتساقط عليه قطع الثلوج البيضاء ليرسم لوحة فنية من صنع الخالق عز وجل، لذلك يحرص الكثير من الأشخاص على السفر لجبل كاترين لمشاهدة الجبل وهو مكسو بالثلوج البيضاء، ليلتقطوا الصور التذكارية هناك ويتمتعون بالمناظر الطبيعية الخلابة.

صورة أخرى لسانت كاترين

ويقال إن سبب تسمية جبل سانت كاترين بهذا الاسم يعود للقديسة كاترين والتي تعتبر من أهم القديسات في الغرب وكان لها دور كبير في انتشار المسيحية هناك وماتت فداء لذلك، كما يوجد بالمنطقة دير معروف باسم دير سانت كاترين، و يعد الجبل من المعالم السياحية المشهورة هناك و يحرص السياح على زيارته وتسلقه لمشاهدة شروق وغروب الشمس من أعلى الجبل وإلتقاط الصور التذكارية هناك.

الجبل فى الشتاء

ويحرص الكثير من الأشخاص بمختلف الجنسيات على زيارة جبل سانت كاترين لتسلقه وتختلف مدة التسلق من شخص لآخر حسب خبرته ومرونته، ولكن تتراوح مدة التسلق من ساعة إلى ساعتين، ويحرص محبو تسلق الجبال على تحضير أدواتهم معهم ومنها الخيمة التي ينصبونها أعلى الجبل ليجلسوا ليشاهدوا أجمل المناظر الطبيعية الخلابة ويمارسون تمارين التأمل حيث تساعد المناظر الطبيعية هناك على الشعور بالاسترخاء والهدوء والتقاط أجمل الصور التذكارية بأعلى الجبل أو التقاط صور للطبيعة.