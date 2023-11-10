مصر الحلوة.. أسباب تجعل الكثيرين يقبلون على زيارة جبل سانت كاترين في الشتاء

(MENAFN
- Youm7) تتمتع مصر بالكثير من الأماكن السياحية المميزة والتي تجذب السياح من كل مكان في العالم، ومنها جبل سانت كاترين أو كما يعرف أيضاً باسم جبل القديسة كاترينا والذى يقع في محافظة جنوب سيناء، التي تحتوى على العديد من الأماكن المميزة والمناظر الطبيعية الخلابة التي تساعد على الاسترخاء والهدوء .
سانت كاترين
ويعتبر جبل كاترين من أعلى الجبال في سيناء حيث يبلغ ارتفاعه 2.629 م فوق سطح البحر، وفى الشتاء تتساقط عليه قطع الثلوج البيضاء ليرسم لوحة فنية من صنع الخالق عز وجل، لذلك يحرص الكثير من الأشخاص على السفر لجبل كاترين لمشاهدة الجبل وهو مكسو بالثلوج البيضاء، ليلتقطوا الصور التذكارية هناك ويتمتعون بالمناظر الطبيعية الخلابة.
صورة أخرى لسانت كاترين
ويقال إن سبب تسمية جبل سانت كاترين بهذا الاسم يعود للقديسة كاترين والتي تعتبر من أهم القديسات في الغرب وكان لها دور كبير في انتشار المسيحية هناك وماتت فداء لذلك، كما يوجد بالمنطقة دير معروف باسم دير سانت كاترين، و يعد الجبل من المعالم السياحية المشهورة هناك و يحرص السياح على زيارته وتسلقه لمشاهدة شروق وغروب الشمس من أعلى الجبل وإلتقاط الصور التذكارية هناك.
الجبل فى الشتاء
ويحرص الكثير من الأشخاص بمختلف الجنسيات على زيارة جبل سانت كاترين لتسلقه وتختلف مدة التسلق من شخص لآخر حسب خبرته ومرونته، ولكن تتراوح مدة التسلق من ساعة إلى ساعتين، ويحرص محبو تسلق الجبال على تحضير أدواتهم معهم ومنها الخيمة التي ينصبونها أعلى الجبل ليجلسوا ليشاهدوا أجمل المناظر الطبيعية الخلابة ويمارسون تمارين التأمل حيث تساعد المناظر الطبيعية هناك على الشعور بالاسترخاء والهدوء والتقاط أجمل الصور التذكارية بأعلى الجبل أو التقاط صور للطبيعة.
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