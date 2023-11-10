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منتجات طبيعية تشتهر بها فلسطين.. الصابون وزيت الزيتون الأبرز

11/10/2023 2:28:54 PM
(MENAFN- Youm7) تشتهر فلسطين بالعديد من المنتجات الطبيعية نظرًا لأنها بلد زراعية تجارية،
ويستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية أبرز المنتجات الطبيعية التي تشتهر بها فلسطين، حيث تشتهر كل مدينة في فلسطين بمنتج طبيعي معين.

الصابون الطبيعي:

تعتمد صناعة الصابون الطبيع
على مجموعة من الزيوت الطبيعية والنباتية، حيث إن فلسطين تشتهر بزيت الزيتون الذي يشارك في صناعة العديد من المنتجات الطبيعية، وهو مكون أساسي في صناعة الصابون، ويعتبر الصابون من أبرز المنتجات التي تشتهر بها فلسطين حول العالم ويعرف عن الصابون الطبيعي ولا سيما الصابون الفلسطيني، بأنه محارب جيد للتجاعيد، حب الشباب، أيضًا قادر على تقشير البشرة والتخلص من العيوب.


الخل:


تشتهر فلسطين بإنتاج الخل بكل أنواعه من خل التفاح وخل العنب والرمان، ويمكن أن يدخل الخل في العديد من الصناعات المنزلية، والأكلات بشكل يومي، وفي عمليات التنظيف ايضًا .


الزيوت:

أيضًا تشتهر فلسطين بزيت الزيتون الغني عن التعريف والذي يعتبر علامة مميزة في فلسطين نظرًا لاحتوائها على عدد كبير من أشجار الزيتون، أيضًا زيت السمسم وزيت حبة البركة .


العنب الفلسطيني:


تشتهرمدينة الخليل في فلسطين بالعنب المميز، الذي يدخل في عدة صناعات منها
الدبس والمربي والملبن والكثير من المنتجات التي يعتبر العنب مكون أساسي في صناعتها.


الصابون الطبيعي الفلسطيني

زيت الزيتون وزيت السمسم
عنب الخليل الفلسطيني








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