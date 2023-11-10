منتجات طبيعية تشتهر بها فلسطين.. الصابون وزيت الزيتون الأبرز

(MENAFN
- Youm7) تشتهر فلسطين بالعديد من المنتجات الطبيعية نظرًا لأنها بلد زراعية تجارية،
ويستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية أبرز المنتجات الطبيعية التي تشتهر بها فلسطين، حيث تشتهر كل مدينة في فلسطين بمنتج طبيعي معين.
الصابون الطبيعي:
تعتمد صناعة الصابون الطبيع
على مجموعة من الزيوت الطبيعية والنباتية، حيث إن فلسطين تشتهر بزيت الزيتون الذي يشارك في صناعة العديد من المنتجات الطبيعية، وهو مكون أساسي في صناعة الصابون، ويعتبر الصابون من أبرز المنتجات التي تشتهر بها فلسطين حول العالم ويعرف عن الصابون الطبيعي ولا سيما الصابون الفلسطيني، بأنه محارب جيد للتجاعيد، حب الشباب، أيضًا قادر على تقشير البشرة والتخلص من العيوب.
الخل:
تشتهر فلسطين بإنتاج الخل بكل أنواعه من خل التفاح وخل العنب والرمان، ويمكن أن يدخل الخل في العديد من الصناعات المنزلية، والأكلات بشكل يومي، وفي عمليات التنظيف ايضًا .
الزيوت:
أيضًا تشتهر فلسطين بزيت الزيتون الغني عن التعريف والذي يعتبر علامة مميزة في فلسطين نظرًا لاحتوائها على عدد كبير من أشجار الزيتون، أيضًا زيت السمسم وزيت حبة البركة .
العنب الفلسطيني:
تشتهرمدينة الخليل في فلسطين بالعنب المميز، الذي يدخل في عدة صناعات منها
الدبس والمربي والملبن والكثير من المنتجات التي يعتبر العنب مكون أساسي في صناعتها.
الصابون الطبيعي الفلسطيني
زيت الزيتون وزيت السمسم
عنب الخليل الفلسطيني
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