اعرف قدراته وكن صبورا.. أهم خطوات تعليم الطفل التعاون

MENAFN - Youm7) التعاون واحد من الصفات المكتسبة التي يتعلمها الشخص من صغره، على الرغم من أنها تكون غير ملموسة في سنواته الأولى إلا أنها تكبر بداخله وتتطور وتنمو معه يوما بعد يوم، لهذا تسعى جميع الأمهات والآباء لغرس تلك الصفة بداخل أطفالهم منذ الصغر، وهناك عدة خطوات يمكن اتباعها مع الأطفال تجعلك ترى نتيجة واضحة وملموسة، مهما كان سن الطفل، نستعرضها وفقا لما نشره موقع "childhoodpresenter".

التركيز على قدرات الطفل

تعتبر أولى الخطوات التي يجب القيام بها، هي التركيز على قدرات الطفل، وذلك حتى لا يتم تكليف الطفل بشيء لا يستطيع القيام به، ونغضب من عدم تعاونه، فقم بتحويل التركيز إلى ما يسمح للأطفال بفعله، ركز في التعليمات على ما تريد من الطفل أن يفعله، فبدلا من قول "لا تركض"، قل له "ابذل قصارى جهدك في المشي".

طفل صغير كُن متعاوناً

عادة يتعلم الأطفال مما يرونه ويسمعونه، لذا يجب التأكد من أن تصرفات كل من حوله تحمل الصفات الجيدة التي يحب أن يتعلمها الطفل، فيجب القيام بالسلوكيات الإيجابية والتعاونية، مثل المشاركة، كلما أمكن ذلك، مع بعض الكلمات مثل من فضلك وشكرا لك.

تعدد الخيارات

إن عرض الخيارات يعطي للطفل انطباعا بأن لهم رأيا فيما يفعله، وهو ما يجعلهم أكثر عرضة للتعاون، فالخيارات الصغيرة تمكن الأطفال وتقطع شوطا طويلا، في الوصول للغرض المطلوب.

طفل متعاون الثناء على سلوكه

عندما ترى طفلا يفعل ما طلب منه، أو ببساطة يفعل الشيء الصحيح، تأكد من مدحه، وذلك بالإضافة إلى وضع نظام مكافأة للسلوكيات الجيدة.

مراعاة مشاعر الطفل

الأطفال حساسون جدا لما يحدث في حياتهم أو من حولهم، فعليك التفكير أولا في سبب عدم تعاونه، هل يمكن أن يكون هناك شيء بيئي أو حسي قد أزعجهم؟ هل هناك مشاكل يواجهونها في حياتهم؟ فاعترف بمشاعر الطفل ثم اختر الأسلوب الخاص بك للتعامل معه، سواء كان ذلك إلهاء أو لحظة هادئة للحديث عن المشاعر أو أي شيء آخر.

طفل التحلي بالصبر

قد يستغرق تعلم التعاون والاستماع بفعالية والمشاركة في كل مرة بعض الوقت، وعليك أن تطمئن نفسك بأن عددا قليلا من البالغين الذين ما زالوا يعملون على هذه المهارات الحياتية، تكون في طريقك لمساعدة الأطفال على تعلم كيفية التعاون.



