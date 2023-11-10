اعرفى إزاى تختاري ألوان المكياج الأنسب للبشرة الخمرية

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- Youm7) اختيار المكياج المناسب للون البشرة الخمرية قد يكون أمرًا صعبًا، غالبًا يخطئ البعض عند اختياردرجة كريم الأساس التي تناسب البشرة الخمرية أو مكياج العيون، بسبب وجود ألوان أخرى في البشرة الخمرية فهي سريعة التأثر، ووفقًا لما جاء في موقع
stylecraze نستعرض خلال السطور التالية أبرز وأسهل الخطوات التي تساعدك على اختيار ووضع المكياج للبشرة الخمرية.
وضع كريم الأساس للبشرة الخمرية
كيفية اختيار المكياج المناسب للبشرة الخمرية:
كريم أساس للبشرة الخمرية :
يفضل عند اختيار درجات كريم الأساس التي تناسب البشرة الخمرية أن تكون ذات الألوان الباردة والدافئة،
ويفضل أن تختاري أنواع كريمات أساس يمكن استخدامها للألوان المحايدة أيضًا.
خافي العيوب:
احرصي على أن يكون خافي العيوب ذا درجات محايدة أيضًا يتم وضعها تحت العين وحول الفم للتخلص من أي عيوب لن يقوم كريم الأساس بالتخلص منها.
أحمر الخدود للبشرة الخمرية:
ألوان أحمر الخدود الأنسب للبشرة الخمرية هي الألوان
الخوخية والوردية والبرونزية واللامعة
فهي تناسب
اللون الخمري
بشكل كبير جدًا
وايضًا تجنبي استخدام أحمر الخدود الفاتح لأنها يمكن أن يتحول ويعطي لونًا أخضر .
هايلايترللبشرة الخمرية:
قد يكون اختيار الهايلايتر المناسب أمرًا صعبًا بالنسبة للون البشرة الخمري لذا ابتعدي عن درجات الهايلايتر الشاحبة التي
تتسبب في ظهورك بشكل رمادي واختاري لون ذهبي.
أحمرالشفاه للون البشرة الخمرية :
ابحثي عن أحمر الشفاه الذي يساعدك على توازن بشرتك، لذا اختاري ظلال من اللون التوتي والبني ألوان جميلة نابضة بالحياة، وإذا إذا كنتِ من محبي أحمر الشفاه النود، اختاري من ألوان
النود البنية وتجنبي الألوان النود الوردية.
ظل العيون للون البشرة الخمرية:
تعتبرالظلال الذهبية والبرونزية مثالية للون البشرة الخمرية يمكنكِ استخدام ظلال عيون باللونين الأزرق الداكن والبنفسجي إذا كنت تريدين الحصول على مظهرعيون سموكي يمكنك استخدام الماسكارا لإضفاء بعض الحجم والتحديد على رموشك.
روج بني
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