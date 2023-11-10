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اعرفى إزاى تختاري ألوان المكياج الأنسب للبشرة الخمرية

11/10/2023 2:28:54 PM
(MENAFN- Youm7) اختيار المكياج المناسب للون البشرة الخمرية قد يكون أمرًا صعبًا، غالبًا يخطئ البعض عند اختياردرجة كريم الأساس التي تناسب البشرة الخمرية أو مكياج العيون، بسبب وجود ألوان أخرى في البشرة الخمرية فهي سريعة التأثر، ووفقًا لما جاء في موقع
stylecraze نستعرض خلال السطور التالية أبرز وأسهل الخطوات التي تساعدك على اختيار ووضع المكياج للبشرة الخمرية.


وضع كريم الأساس للبشرة الخمرية


كيفية اختيار المكياج المناسب للبشرة الخمرية:

كريم أساس للبشرة الخمرية :

يفضل عند اختيار درجات كريم الأساس التي تناسب البشرة الخمرية أن تكون ذات الألوان الباردة والدافئة،
ويفضل أن تختاري أنواع كريمات أساس يمكن استخدامها للألوان المحايدة أيضًا.

خافي العيوب:


احرصي على أن يكون خافي العيوب ذا درجات محايدة أيضًا يتم وضعها تحت العين وحول الفم للتخلص من أي عيوب لن يقوم كريم الأساس بالتخلص منها.

أحمر الخدود للبشرة الخمرية:


ألوان أحمر الخدود الأنسب للبشرة الخمرية هي الألوان
الخوخية والوردية والبرونزية واللامعة
فهي تناسب
اللون الخمري
بشكل كبير جدًا
وايضًا تجنبي استخدام أحمر الخدود الفاتح لأنها يمكن أن يتحول ويعطي لونًا أخضر .

هايلايترللبشرة الخمرية:

قد يكون اختيار الهايلايتر المناسب أمرًا صعبًا بالنسبة للون البشرة الخمري لذا ابتعدي عن درجات الهايلايتر الشاحبة التي
تتسبب في ظهورك بشكل رمادي واختاري لون ذهبي.

أحمرالشفاه للون البشرة الخمرية :

ابحثي عن أحمر الشفاه الذي يساعدك على توازن بشرتك، لذا اختاري ظلال من اللون التوتي والبني ألوان جميلة نابضة بالحياة، وإذا إذا كنتِ من محبي أحمر الشفاه النود، اختاري من ألوان
النود البنية وتجنبي الألوان النود الوردية.


ظل العيون للون البشرة الخمرية:

تعتبرالظلال الذهبية والبرونزية مثالية للون البشرة الخمرية يمكنكِ استخدام ظلال عيون باللونين الأزرق الداكن والبنفسجي إذا كنت تريدين الحصول على مظهرعيون سموكي يمكنك استخدام الماسكارا لإضفاء بعض الحجم والتحديد على رموشك.


روج بني









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