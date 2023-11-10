أفضل الأحجار الكريمة في خاتم الخطوبة.. اعرفي مميزاتها وعيوبها

MENAFN - Youm7) هناك سبب لاعتبار الماس الخيار الأشهر عندما يتعلق الأمربخواتم الخطوبة ، فهو واحد من أقوى المواد الطبيعية على وجه الأرض، كما يرمز إلى الحب والالتزام الأبدي الذي يأتي مع الزواج .ولكن حتى مع متانته وجماله، فإن الماس ليس دائمًا الخيار الأفضل للجميع. وهناك الكثير من الأحجار الكريمة الموجودة اليوم والتي تصنع منها خواتم خطوبة رائعة. وقد اختار المشاهير مثل جوينيث بالترو، وإيفا لونجوريا، وهالي بيري الأحجار الملونة على خواتمهم، ومن المعروف أن العائلة المالكة البريطانية تفعل الشيء نفسه فما هي البدائل الأخرى للماس؟ إليكِ عدة اقتراحات من موقع "Brides":زمردمويسانيتي:

أصبح المويسانتي من أشهر بدائل الماس، بالرغم أنه لا يشبه الألماس،

ويأتي بتكلفة

متوسطة، حيث إن المويسانتي هي ثاني أقوى الأحجار الكريمة المستخدمة في صناعة المجوهرات، أيضًا

هي من الأحجار الكريمة متعددة الاستخدامات بالإضافة إلى ذلك، فهي تتمتع ببريق مذهل يصعب الحصول عليه حتى مع أجود أنواع الماس.

زبرجد:

تعتبر أحجار الزبرجد ذات اللون الأزرق الفاتح خيارًا أنيقًا وجديدًا يمكن أن يجعل خاتم خطوبتك مميزا وفريد من نوعه.

زمرد:

يمتاز الزمرد باللون الأخضر الرائع،

ويعتبر خيارًا كلاسيكيًا يضيف نوعًا من الأناقة والشياكة الفريدة من نوعها على مجوهراتك.





أوبالالتوباز الأبيضالياقوتما يجب مراعاته قبل شراء بديل الماس:

قبل اختيار بديل الماس لا بد أن تعرفي أن

الأحجار الكريمة



ليست مناسبة للارتداء اليومي بسبب أن بعض الأحجار الكريمة أكثر حساسية

وتحتاج إلى معاملة خاصة ويجب ارتداؤها بعناية أكبر خوفًا عليها من التلف، لذا في حالة اختيار بديل الماس، فيفضل أن تختاري حجرا يتسم بالمتانة والقوة ويتناسب مع حياتك بشكل يومي.

أيضًا يعرف عن الماس أنه شفاف اللون مما يجعله مناسب لكل شيء، لكن بديل الماس احجار ملونة ،مما يجعلها لا تتناسب بشكل كلى مع كل شيء ولكن يمكن ارتداؤها مع ألوان معينة.





جمشت





روبيإيجابيات بدائل الماس:



من أوائل مميزات بدائل الماس أن تكلفتها أقل من الماس باهظ الثمن، على الرغم من أن هناك بدائل تتشابه معه وبمتانة وجودة عالية، أيضًا بمكن أن يحمل ميزة أخرى، بأنه خاتم فريد وغير تقليدي، يجعلكِ تشعرين بالمرح وإضافة لمسة جديدة من الألوان إلى مجوهراتك بأن يكون لديك قطعة مميزة.

زبرجدمورجانيتمويسانيتي



