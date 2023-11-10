أفضل الأحجار الكريمة في خاتم الخطوبة.. اعرفي مميزاتها وعيوبها

(MENAFN
- Youm7) هناك سبب لاعتبار الماس الخيار الأشهر عندما يتعلق الأمر
بخواتم الخطوبة ، فهو واحد من أقوى المواد الطبيعية على وجه الأرض، كما يرمز إلى الحب والالتزام الأبدي الذي يأتي مع الزواج .
ولكن حتى مع متانته وجماله، فإن الماس ليس دائمًا الخيار الأفضل للجميع. وهناك الكثير من الأحجار الكريمة الموجودة اليوم والتي تصنع منها خواتم خطوبة رائعة. وقد اختار المشاهير مثل جوينيث بالترو، وإيفا لونجوريا، وهالي بيري الأحجار الملونة على خواتمهم، ومن المعروف أن العائلة المالكة البريطانية تفعل الشيء نفسه فما هي البدائل الأخرى للماس؟ إليكِ عدة اقتراحات من موقع "Brides":
زمرد
مويسانيتي:
أصبح المويسانتي من أشهر بدائل الماس، بالرغم أنه لا يشبه الألماس،
ويأتي بتكلفة
متوسطة، حيث إن المويسانتي هي ثاني أقوى الأحجار الكريمة المستخدمة في صناعة المجوهرات، أيضًا
هي من الأحجار الكريمة متعددة الاستخدامات بالإضافة إلى ذلك، فهي تتمتع ببريق مذهل يصعب الحصول عليه حتى مع أجود أنواع الماس.
زبرجد:
تعتبر أحجار الزبرجد ذات اللون الأزرق الفاتح خيارًا أنيقًا وجديدًا يمكن أن يجعل خاتم خطوبتك مميزا وفريد من نوعه.
زمرد:
يمتاز الزمرد باللون الأخضر الرائع،
ويعتبر خيارًا كلاسيكيًا يضيف نوعًا من الأناقة والشياكة الفريدة من نوعها على مجوهراتك.
أوبال
التوباز الأبيض
الياقوت
ما يجب مراعاته قبل شراء بديل الماس:
قبل اختيار بديل الماس لا بد أن تعرفي أن
الأحجار الكريمة
ليست مناسبة للارتداء اليومي بسبب أن بعض الأحجار الكريمة أكثر حساسية
وتحتاج إلى معاملة خاصة ويجب ارتداؤها بعناية أكبر خوفًا عليها من التلف، لذا في حالة اختيار بديل الماس، فيفضل أن تختاري حجرا يتسم بالمتانة والقوة ويتناسب مع حياتك بشكل يومي.
أيضًا يعرف عن الماس أنه شفاف اللون مما يجعله مناسب لكل شيء، لكن بديل الماس احجار ملونة ،مما يجعلها لا تتناسب بشكل كلى مع كل شيء ولكن يمكن ارتداؤها مع ألوان معينة.
جمشت
روبي
إيجابيات بدائل الماس:
من أوائل مميزات بدائل الماس أن تكلفتها أقل من الماس باهظ الثمن، على الرغم من أن هناك بدائل تتشابه معه وبمتانة وجودة عالية، أيضًا بمكن أن يحمل ميزة أخرى، بأنه خاتم فريد وغير تقليدي، يجعلكِ تشعرين بالمرح وإضافة لمسة جديدة من الألوان إلى مجوهراتك بأن يكون لديك قطعة مميزة.
زبرجد
مورجانيت
مويسانيتي
MENAFN10112023000132011024ID1107409345
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.