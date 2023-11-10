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التخطيط والعدل يطلقان 12 مركزا تكنولوجيا متنقلا لتقديم خدمات التوثيق

11/10/2023 2:28:52 PM
(MENAFN- Youm7) أطلقت اليوم الجمعة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة العدل؛ 12 مركزا تكنولوجيا متنقلا "خدمات مصر" لتقديم خدمات التوثيق للمواطنين، وذلك استكمالًا لتيسير الخدمات الحكومية على المواطن وفي إطار
التكليفات الرئاسية بهذا الشأن.



وأشارت د. هالة السعيد إلى الدور المهم الذي تقوم به مراكز خدمات مصر التكنولوجية المتنقلة، لافتة إلى إتاحة عمل تلك المراكز طوال أيام الأسبوع، وبداية من اليوم ستعمل المراكز في أيام الجمعة من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة التاسعة مساء، وذلك تيسيرا على المواطن في القيام بتعاملاته المختلفة.



واوضحت السعيد أنها المرة الأولى التي تتاح فيها تقديم خدمات حكومية للمواطنين يوم الجمعة تيسيرًا للمواطنين وتقليلًا للوقت والجهد، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار التعاون بين وزارتي التخطيط والعدل لتقديم كافة خدمات التوثيق من خلال مراكز خدمات مصر المتنقلة بشكل بسيط ومُيسر.



وقالت السعيد إنه تم نشر 12 مركزا تكنولوجيا متنقلا "خدمات مصر" للتوثيق منتشرة بالقاهرة الكبرى، على أن يزيد عدد تلك المراكز خلال الفترة القادمة ليغطي كافة الأماكن بالقاهرة الكبرى بهدف وصول الخدمة لأقرب مكان للمواطن.



يشار إلى أن تلك المراكز تتواجد في نقاط التمركز التالية: (مول السلام تاون سنتر – مول العرب – ديستريكت فايف – نادي الزهور بالتجمع الخامس – النادي الأهلي مدينة نصر – نادي الجزيرة الرياضي بالشيخ زايد – نادي الزمالك الرياضي – نادي 6 أكتوبر - نادي دريم – نادي هليوبوليس بالشروق – نطاق جامعة القاهرة –نطاق بولاق الدكرور).












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