برايم للتطوير العقاري تطلق مشروع ION السكني المزود بالأنظمة الذكية في العاصمة الإدارية الجديدة

MENAFN - Youm7) أعلنت شركة برايم للتطوير العقاري إطلاق مشروع ION بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو مشروع سكني متكامل يقع على مساحة25 فدان بمنطقةR8، ويعد المشروع مفاجأة في كافة تفاصيله التصميمية والتنفيذية والبيعية.





قال إسحق أنور، رئيس مجلس إدارة شركة برايم للتطوير العقاري، إن مشروع ION عبارة عن كمبوند سكني يعتمد بالكامل على الأنظمة الذكية والتحكم الإلكتروني، حيث تعاقدت الشركة بالفعل مع الشركة المصرية للاتصالات WE لتكون الشريك الاستراتيجي للخدمات الذكية والاتصالات لتطبيق نظام إلكتروني شامل في الكومباوند، وذلك ضمن خطة الشركة لمواكبة التطورات التكنولوجية في مشروعاتها.

وأوضح أن المشروع يقع في أفضل المناطق السكنية في منطقة الـR8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويقع المشروع على 3 محاور رئيسية محورين بعرض 60 مترا ومحور بعرض 40 مترا أمام منطقة الفنادق والمنطقة التجارية والخدمية والسنترال بارك على مساحة 40 فدان، لافتا إلى أهمية الموقع الاستراتيجي في دعم القيمة الاستثمارية للمشروع.

وتابع أن شركاء النجاح الاستراتيجيين في مشروع ION هم

المصرية للاتصالات WE، ومعمار جروب التي تقوم بدور الاستشاري الهندسي للمشروع، كما تم التعاقد مع مكتب محرم باخوم ليكون الاستشاري العام للمشروع، مؤكدًا أنها قائمة نجاح تم اختيارها بعناية لتنفيذ مشروع مميز وفريد في كافة تفاصيله، وفي نفس الوقت يكون المشروع في النهاية بنفس الشكل والتفاصيل التي تم التعاقد عليها مع العملاء.









وأضاف شريف الدمياطي، رئيس القطاع التجاري بشركة برايم للتطوير العقاري، أنه تم تصميم المخطط الرئيسي لمشروع ION

ليركز على عناصر الراحة وتوفير الحياة الهادئة للعملاء، حيث تم تخصيص 18% فقط من المساحة للمباني والـ82% المتبقية تم تخصيصها للحدائق والمساحات الخضراء، فالشركة تستهدف تنفيذ مشروع متكامل الخدمات ويوفر حياة الرفاهية بكافة تفاصيلها للعملاء.

وتابع أن الشركة تقدم أنظمة سداد مميزة لعملائها في المشروع، وهي عبارة عن 10% مقدم والباقي حتى 10 سنوات على أقساط متساوية، حيث تم دراسة هذا النظام بعناية ليتناسب مع العملاء المستهدفين وفي نفس الوقت تحافظ على توازن في السيولة النقدية المتاحة للشركة خلال فترة تنفيذ المشروع.

ولفت إلى أن المشروع يضم وحدات بمساحات متنوعة، وحدات بغرفة نوم واحدة ووحدات بغرفتي نوم ووحدات بثلاث غرف، ووحدات بأربع غرف، بالإضافة لوحدات دوبلكس، كما يضم المشروع خدمات متنوعة عبارة عن حدائق ومساحات خضراء، ومسارات للجري، وملاعب رياضة، وبحيرات ومساحات مائية، ومركز تجاري، ومساحات للاسترخاء، ومنتجع صحي، منطقة شحن السيارات الكهربائية، ومبنى اجتماعي (clubhouse) على مساحة 2250 مترا مربعا.





كما يضم المشروع نظام دخول إلكترونيا، وكاميرات مراقبة وتتبع، وانتركم صوتي ومرئي، ونظاما إلكترونيا موفرا للطاقة وصديقا للبيئة، وشبكة واي فاي داخل الشقق وفي الأماكن العامة، وخدمات طوارئ السريعة في حالة حدوث أي حالة طارئة، ونظام صيانة إلكتروني، ومصابيح بمستشعر للحركة، وبوابات إلكترونية، وجراجات ذكية متصلة بمصعد الشقق.

أما عن الخدمات العامة للمشروع فهو علي بعد خطوات من الحديقة المركزية ومسجد، ومنطقة تجارية، وكنيسة، وهايبر ماركت، وعيادات طبية ومستشفى، وصيدليات، ومكتبة مركزية، ومدرسة، وجامعات ومنطقة فنادق، حيث تحرص الشركة على مفهوم التكامل وتوافر الخدمات داخل مشروعاتها.

إسحق أنور رئيس مجلس إدارة شركة برايم للتطوير العقاري





شريف الدمياطي رئيس-القطاع التجاري بشركة برايم2





صورة جماعية لفريق عمل شركة برايم للتطوير العقاري



