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أعلى 10 أسهم ربحية هذا الأسبوع.. أصول فى الصدارة بنسبة صعود 35%

11/10/2023 2:28:52 PM
(MENAFN- Youm7) حققت البورصة المصرية، أداءً قياسيًا خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ تجاوز المؤشر الرئيسي مستوى 24300 نقطة، وربح رأس المال السوقي قرب 100 مليار جنيه ليصل إلى 1.632 تريليون جنيه، بنسبة نمو 6.3%، وصعدت 10 أسهم بنسبة تفوق 20% خلال هذا الأسبوع، وضمت هذه القائمة:



1- البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 20.44% ليصل إلى مستوى 17.910 جنيه.



2- العبوات الطبية بنسبة 21.27% ليصل إلى مستوى 1.066 جنيه.



3- الشمس للإسكان والتعمير بنسبة 23.20% ليصل إلى مستوى 9.560 جنيه.



4- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بنسبة 24.22% ليصل إلى مستوى 0.795 جنيه.



5- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بنسبة 24.72% ليصل إلى مستوى 35.670 جنيه.



6- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بنسبة 25.32% ليصل إلى مستوى 1.084 جنيه.



7- جولدن تكس للأصواف بنسبة 28.40% ليصل إلى مستوى 20.890 جنيه.



8- الأهلي للتنمية والاستثمار بنسبة 30.18% ليصل إلى مستوى 23.250 جنيه.



9- الكابلات الكهربائية المصرية بنسبة 33.41% ليصل إلى مستوى 1.218 جنيه.



10- أصول للوساطة في الوراق المالية بنسبة 35.03% ليصل إلى مستوى 0.424 جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 7.39% ليغلق عند مستوى 24312.92 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.58% ليغلق عند مستوى 4658.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 4.98% ليغلق عند مستوى 6908.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 5.78% ليغلق عند مستوى 29341.40 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 4.54% ليغلق عند مستوى 5330.69 نقطة.












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