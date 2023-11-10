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شركات التأمين تصرف 20.7 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 8 شهور

11/10/2023 2:28:52 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية ، عن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2023 وبلغت 48.7 مليار جنيه، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 29.9%.



وبلغت الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 23.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2023، مقابل 15.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة نمو 57.9%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 24.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2023، مقابل 22.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 10.9%.



وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 20.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2023 مقابل 17.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 18.3%.



وبلغت التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 8.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2023، مقابل 6.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022 بنسبة نمو 22.6%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 12.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2023، مقابل 10.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 15.7%.



ووزعت الأقساط خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2023 بين 43.1 مليار جنيه أقساط للتأمين التجاري مقارنة بقيمة 31.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 36.3%، و5.6 مليار جنيه أقساط التأمين التكافلي مقابل 5.9 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بنسبة انخفاض 4.9%.



ووزع إجمالي قيمة التعويضات المسددة لعملاء التأمين التجاري بين 18.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2023 مقابل 15.7 مليار جنيه بنسبة نمو 18.1%، و2.1 مليار جنيه تعويضات مسددة للتأمين التكافلي مقابل 1.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 20.2%.














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