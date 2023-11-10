تعاويذ فرعونية لدرء لدغات الثعابين فى مقبرة عمرها 2500 عام

MENAFN - Youm7) اكتشفعلماء مصرياتمقبرة عمرها 2500 عام جنوبى القاهرة تحتوى على العديد من التعاويذ السحرية التى تهدف إلى درء لدغات الثعابين، وقال علماء الآثار فى بيان إن مدخل المقبرة كان مغطى بأقوال تهدف إلى درء لدغات الثعابين وتجنيد الثعابين كحماة للمقبرة.

وقال ميروسلاف بارتا مدير أبحاث المعهد التشيكى لعلم المصريات فى أبو صير، وفقا لموقع Live Science "مثل هذا التركيز القوى على تعويذات الثعابين ربما كان نتيجة الاختيار الشخصى لصاحب المقبرة، حيث لا توجد حالة مماثلة مع مثل هذا الاهتمام المفرط بهذه التعويذات المعروفة".

وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن الثعابين السامة كانت أكثر شيوعًا في مصر القديمة مما هي عليه الآن.

وقال بارتا إن علماء الآثار غالبًا ما يجدون مقابر فى مصر تحتوى على بعض هذه الأقوال السحرية أو الأقوال المأثورة ضد لدغات الثعابين - لكن ليس العدد الهائل الذى شوهد فى هذه المقبرة.

وتحتوى أبو صير على عدد كبير من المقابر بالإضافة إلى العديد من الأهرامات وتنتمى هذه المقبرة تحديدًا إلى رجل يُدعى دهوتيمحات، وهو كاتب ملكي عاش قبل حوالي 2500 عام في الوقت الذي كان فيه الفرس القدماء يسيطرون على مصر، وفقًا للبيان.

على الرغم من أن جزءًا كبيرًا من مقبرة دهوتيمحات قد تعرض للسرقة في العصور القديمة، إلا أن تابوته الذي يحتوي على بقايا هيكل عظمي جزئيًا كان لا يزال موجودًا.

وكشف تحليل هذه البقايا أنه كان يبلغ من العمر 25 عامًا تقريبًا عندما توفي، وأنه كان يعاني من حالة حادة من هشاشة العظام - وهي حالة تجعل العظام ضعيفة وهشة، وقال بارتا: "يبدو أن هذا جزء من تكوين الحمض النووي الخاص به لأن هشاشة العظام تحدث عادة في سن متأخرة".

وذكر البيان أن أشخاصًا آخرين مدفونين في مقابر قريبة كانوا يعانون أيضًا من هشاشة العظام، مما يشير إلى أنهم ربما كانوا من أفراد الأسرة.