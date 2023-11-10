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الأديب الليبى إبراهيم الكونى أول المنضمين إلى وكالة الشارقة الأدبية

11/10/2023 2:28:30 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وكالة الشارقة الأدبية أن الروائى والأديب الليبى العالمى إبراهيم الكونى أول المنضمين لقائمة أدبائها، حيث وقعت مع الكاتب المرشح لجائزة نوبل مراراً عقداً لإدارة حقوقه الأدبية وتمثيله فى جميع الأسواق العالمية بمختلف لغات العالم.



وتجسد الوكالة بهذه الخطوة، التى جاءت خلال فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولى للكتاب، جهودها فى تسهيل التواصل بين والكتاب، والناشرين، والمترجمين وصناع المحتوى الإبداعى وتنظيم عملياتهم وفق أطر قانونية ومهنية تضمن حقوق المؤلف والناشر على حد سواء بالإضافة إلى تحفيز سوق النشر وتعزيز تبادل المحتوى الثقافي بين مختلف لغات العالم.



وحول التوقيع مع الروائى إبراهيم الكونى، قال تامر سعيد مدير وكالة الشارقة الأدبية بأكثر من 90 كتاباً و15 جائزة عالمية، نرحب بالأديب الأكثر تأثيرًا من الأدباء المعاصرين ليكون أول الأسماء فى قائمة أدبائنا ومؤلفينا، لإدارة حقوقه الأدبية وتمثيله فى جميع الأسواق العالمية بمختلف اللغات، فهذا يجسد ثقته بوكالة الشارقة الأدبية، ونتطلع أن تكون هذه خطوة مثمرة لتعزيز فرص تحويل النتاج الروائى والأدبى المكتوب إلى محتوى مرئى ومسموع يصل لشرائح أوسع من الجمهور حول العالم.



ويعتبر إبراهيم الكونى واحدًا من أبرز الأصوات الروائية فى العالم، اختارته مجلة لير الفرنسية أحدَ أبرز خمسين روائياً عالمياً معاصراً، وأشادت به الأوساط الثقافية والنقدية والأكاديمية والرسمية ورشحته لجائزة نوبل مراراً، ووضع السويسريون اسمه فى كتاب يخلد أبرز الشخصيات التى تقيم على أراضيهم وهو الكاتب الوحيد من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هذا الكتاب، ألّف أكثر من 90 كتابًا فى الرواية والدراسات الأدبية والنقدية واللغوية والتاريخ والسياسة، وتُرجمت أعماله إلى أكثر من 40 لغة، وحاز خلال مسيرته على أكثر من 15 جائزة عالمية مرموقة، أبرزها: وسام الفروسية الفرنسي للفنون والآداب 2006، وجائزة الدولة السويسرية الاستثنائية الكبرى، على مجمل الأعمال المترجمة إلى الألمانية، 2005، جائزة الشيخ زايد للكتاب فرع الآداب في دورتها الثانية 2007-2008 م على رواية "نداء ما كان بعيداً"، وجائزة مونديللو العالمية للآداب عن كتاب "وطن الرؤى السماوية" إيطاليا 2009.



وتسعى الوكالة من خلال تقديم خدمات شاملة تشمل تمثيل الحقوق الأدبية، والتحرير، والترجمة، والتسويق، والترويج، إلى دعم الكتّاب والناشرين وتسهيل خيارات تخطيهم للحدود الجغرافية وتعزيز وجودهم في الأسواق العالمية، وتتيح الوكالة بجهودها منصة دولية للكتاب المبدعين من جميع أنحاء العالم للتبادل الثقافي والأدبي.












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