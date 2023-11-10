عبد الرحمن الشرقاوى.. ماذا قال فى قصيدته الشهيرة عن الكلمة؟

MENAFN - Youm7) عاشت كلمات الكاتب الراحل عبد الرحمن الشرقاوى لمعناها وقيمتها فى حياة البشرية، إذ كان ما سجله فى مسرحية "الحسين ثائرا" نبراسا للأجيال التالية، وفى حوارين تليفزيونيين شهيرين استخدم كلماته على الترتيب كل من عبد الله غيث ثم أحمد العوضى ما ساهم فى رواج كلمات قصيدة الكلمة التى ألفها عبد الرحمن الشرقاوى الذى تحل اليوم ذكرى ميلاده.





تقول كلمات القصيدة..

"أتعرف ما معنى الكلمة.. مفتاح الجنة فى كلمة

ودخول النار على كلمة.. وقضاء الله هو الكلمة

الكلمة لو تعرف حرمة.. زاد مزخور

الكلمة نور.. وبعض الكلمات قبور

بعض الكلمات قلاع شامخة.. يعتصم بها النبل البشرى

الكلمة فرقان ما بين نبى وبغىّ.."

وقد ولد عبد الرحمن الشرقاوى فى 10 نوفمبر 1921 بقرية الدلاتون محافظة المنوفية، وتخرج فى كلية الحقوق جامعة فؤاد الأول عام 1943، وغاب عن عالمنا

فى 24 نوفمبر عام 1987، عن عمر ناهز 66 عاما.

صدر للراحل العديد من الروايات والمسرحيات التاريخية والإسلامية، ما أهله للحصول على جائزة الدولة التقديرية فى الآداب عام 1974 والتى منحها له الرئيس السادات، كما منحه معها وسام الآداب والفنون من الطبقة الأولى.

بدأ حياته العملية بالمحاماة لكنه هجرها لأنه أراد أن يصبح كاتبا فعمل في الصحافة فى مجلة الطليعة فى البداية ثم مجلة الفجر وعمل بعد ثورة 23 يوليو في صحيفة الشعب ثم صحيفة الجمهورية، ثم شغل منصب رئيس تحرير روز اليوسف وعمل بعدها في جريدة الأهرام، كما تولى عدد من المناصب الأخرى منها سكرتير منظمة التضامن الآسيوي الأفريقي وأمانة المجلس الأعلى للفنون والآداب.

تأثر عبد الرحمن الشرقاوى بالحياة الريفية وكانت القرية المصرية هى مصدر إلهامه، وانعكس ذلك على أول رواياته الأرض التى تعد أول تجسيد واقعى فى الإبداع الأدبى العربى الحديث، وقد هذه الرواية تحولت إلى فيلم سينمائي شهير بنفس الاسم من إخراج يوسف شاهين عام 1970م.

من أشهر أعماله مسرحية الحسين ثائراً، ومسرحية الحسين شهيدا ومأساة جميلة عن الجزائرية جميلة بوحيرد ومسرحية الفتى مهران، والنسر الأحمر، وأحمد عرابي، أما في مجال التراجم الإسلامية فقد كتب محمد رسول الحرية وعلى إمام المتقين، والفاروق عمر كما شارك في سيناريو فيلم الرسالة بالاشتراك مع توفيق الحكيم وعبد الحميد جودة السحار.