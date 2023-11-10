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أبل تطرح ميزة حصرية جديدة لمستخدمى هواتف Iphone 15 Pro خاصة بالكاميرا

11/10/2023 2:28:27 PM
(MENAFN- Youm7) طرحت شركة آبل أحدث إصدار تجريبي من نظام التشغيل iOS 17، والذى يتضمن القدرة على تسجيل مقاطع الفيديو المكانية على iPhone 15 Pro لمشاهدتها عبر سماعة الواقع المختلط Vision Pro القادمة.



ويمكن لأولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى iOS 17.2 beta 2 وتثبيته على أجهزتهم، البدء في تصوير مقاطع فيديو بتأثير ثلاثي الأبعاد باستخدام الكاميرتين العلويتين في iPhone 15 Pro عند حملهما جانبيًا، وذلك وفقا لتقرير theverge.



ولتمكين الميزة الجديدة، يمكن للمستخدمين تفعيل خيار "Spatial Video for Apple Vision Pro" في تطبيق الإعدادات كما يشير موقع 9to5Mac ، ويقول وصف أبل إنه يتم التقاط الفيديو المكاني بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وتستغرق دقيقة واحدة من اللقطات حوالي 130 ميجابايت من مساحة التخزين.



ويمكن لجميع مالكي أحدث iPhone 15 Pro البدء في إنشاء مكتبة من مقاطع الفيديو الشخصية تحسبًا لرؤيتها لاحقًا ثلاثية الأبعاد على Vision Pro، ومع ذلك، عليك أن تأخذ في الاعتبار أنه حتى تضع يديك على سماعات الرأس، فأنت تقوم فعليًا بتصوير مقاطع فيديو ثنائية الأبعاد منخفضة الدقة (مقارنة بدقة 4K) للعرض على الشاشات القياسية.












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