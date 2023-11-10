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إعفاء Spacex من دعوى قضائية أمريكية تزعم التحيز ضد المهاجرين

11/10/2023 2:28:27 PM
(MENAFN- Youm7) فازت شركة SpaceX المملوكة لرجل الأعمال "إيلون ماسك" بدعوى قضائية تتعلق بالتمييز في التوظيف، والتي رفعتها وزارة العدل ضدها، كما ذكرت رويترز في وقت سابق، وذلك بعد حكم قاضي المقاطعة الأمريكية رولاندو أولفيرا بأن القضاة الإداريين بوزارة العدل ليس لديهم سلطة مراجعة القضية، وفقا لتقرير theverge.



ورفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد شركة SpaceX في أغسطس الماضي بسبب مزاعم بأن الشركة رفضت توظيف طالبي اللجوء واللاجئين، واتهمت الوكالة، التى تحقق في ممارسات التوظيف في الشركة منذ عام 2020، شركة SpaceX بإستثناء اللاجئين وطالبي اللجوء عن التقدم "من خلال التصريح الخاطئ بأن SpaceX يمكنها فقط توظيف المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين الشرعيين".



وردت شركة SpaceX على وزارة العدل، زاعمة أن قضاة القانون الإداري (ALJs) في هذه القضية "تم تعيينهم بشكل غير دستوري" لأنهم يمتلكون سلطة لا ينبغي أن يتمتع بها إلا أولئك الذين يعينهم الرئيس.، وانحاز القاضي أولفيرا إلى SpaceX في حكمه وقال إن القضاة ليس لديهم سلطة الإشراف على القضية، فيما رفضت وزارة العدل التعليق.



ونفت شركة SpaceX الادعاءات بأنها متورطة في التمييز في التوظيف، "لم تشارك SpaceX في أي ممارسة أو نمط من التمييز ضد أي شخص، بما في ذلك طالبي اللجوء أو اللاجئين، وعلى العكس من ذلك، تريد شركة SpaceX توظيف أفضل المرشحين لكل وظيفة بغض النظر عن حالة جنسيتهم، وقد قامت في الواقع بتعيين مئات من غير المواطنين.














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