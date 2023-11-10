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لماذا فكر موظفو X فى طلب إجراء فحص صحى لإيلون ماسك؟

11/10/2023 2:28:27 PM
(MENAFN- Youm7) كشف المؤلف بن ميزريتش، أن الموظفين في X، تويتر سابقًا، فكروا ذات مرة في الاتصال بشرطة سان فرانسيسكو بعد أن أغلق إيلون ماسك
على نفسه في مكتبه بسبب انزعاجه، حيث قال ميزريش، مؤلف كتاب يتناول عملية استحواذ تويتر، إن عملية الاستحواذ الفوضوية التي قام بها ماسك على X كان لها تأثير خطير على سمعة الملياردير.



ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، قال ميزريش: "لقد وصل إلى مرحلة حبس نفسه في مكتبه، وكان منزعجًا للغاية لدرجة أن موظفي تويتر كانوا يفكرون في استدعاء شرطة سان فرانسيسكو لإجراء فحص صحي لأنهم اعتقدوا أنه سيؤذى نفسه"، مضيفا "أعتقد أنه يهتم حقًا بسمعته، وقد صُدم".



واستشهد ميزريتش بالعديد من الحوادث التي أدت إلى "دوامة" ماسك، بما في ذلك إطلاق صيحات الاستهجان في عرض كوميدي لديف تشابيل وتعرض سيارة ابنه للهجوم، وقال: "إن إيلون قبل تويتر وإيلون بعد تويتر هما إثنين مختلفان"، موضحا "إيلون لم يحطم تويتر فحسب، بل تويتر حطم إيلون ماسك."



أثارت قرارات ماسك المثيرة للجدل في أعقاب استحواذ X على غضب بعض المستخدمين والمعجبين السابقين، وقد أثارت عمليات التسريح الجماعي للعمال في الشركة، وإزالة علامات التحقق الزرقاء للمستخدمين، ومعاملة الموظفين السابقين، بعض الانتقادات اللاذعة.



كان "ماسك" مهتمًا بشعبيته تاريخيًا،، خاصة على المنصة التي يمتلكها، وفي فبراير الماضي، طلب الملياردير من المهندسين التحقيق في سبب حصول تغريداته على عدد أقل من المشاهدات، وحسبما أفاد موقع Platformer، فإن ماسك طرد في وقت لاحق مهندس أظهر له أن شعبيته تتراجع على التطبيق.












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