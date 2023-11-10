مايكروسوفت تمنع موظفيها من استخدام Chatgpt لفترة قصيرة .. لهذا السبب

(MENAFN
- Youm7) كشف تقرير حديث أن شركة مايكروسوفت "حظرت" الموظفين من استخدام ChatGPT، ووفقًا لتقرير صادر عن CNBC، تم منع الموظفين من استخدام ChatGPT لفترة قصيرة من الوقت بسبب المخاوف الامنية.
وكانت مايكروسوفت واحدة من أوائل الشركات التى استثمرت بقيمة مليار دولار في OpenAI، الشركة التي تقف وراء ChatGPT عام 2019، ومنذ ذلك الحين، ازدهر ChatGPT، واستثمرت Microsoft ما لا يقل عن 10 مليارات دولار أخرى وتستفيد الشركتان بشكل متبادل، بحسب موقع gadgetsnow الهندى.
ويستشهد التقرير بتحديث وضعته مايكروسوفت على موقعها الإلكتروني الداخلي حيث أشارت الشركة إلى أنه "بسبب المخاوف الأمنية والبيانات، لم يعد عدد من أدوات الذكاء الاصطناعي متاحة للموظفين لاستخدامها".
وحثت مايكروسوفت الموظفين على استخدام مواقع "الطرف الثالث" - بما في ذلك ChatGPT - بحذر، وقالت مايكروسوفت: "في حين أنه من الصحيح أن مايكروسوفت استثمرت في OpenAI، وأن ChatGPT لديه ضمانات مدمجة لمنع الاستخدام غير السليم، إلا أن موقع الويب هو مع ذلك خدمة خارجية تابعة لجهة خارجية"، "وهذا يعني أنه يجب عليك توخي الحذر عند استخدامه بسبب مخاطر الخصوصية والأمن، وهذا ينطبق على أي خدمات ذكاء اصطناعي خارجية أخرى، مثل Midjourney أو Replika أيضًا.
ومع ذلك، غيرت مايكروسوفت موقفها لاحقًا وقالت في بيان لـ CNBC إن التقييد حدث عن طريق الخطأ، وقال متحدث باسم الشركة لـ CNBC: "كنا نختبر أنظمة التحكم في نقطة النهاية لـ LLM وقمنا بتشغيلها عن غير قصد لجميع الموظفين"، "لقد استعدنا الخدمة بعد وقت قصير من تحديد خطأنا. وكما قلنا سابقًا، نحن نشجع الموظفين والعملاء على استخدام خدمات مثل Bing Chat Enterprise وChatGPT Enterprise التي تأتي مع مستويات أعلى من حماية الخصوصية والأمان.
وبعد فترة وجيزة من حدوث "الخطأ"، بدأت الشائعات تنتشر بأن OpenAI قد انتقمت وحظرت Microsoft 365، ومع ذلك، توجه سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، إلى X وأبطل هذه الشائعات، وقال في منشور على موقع X: "الشائعات التي تفيد بأننا نحظر Microsoft 365 انتقامًا لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".
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