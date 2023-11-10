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مايكروسوفت تمنع موظفيها من استخدام Chatgpt لفترة قصيرة .. لهذا السبب

11/10/2023 2:28:27 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث أن شركة مايكروسوفت "حظرت" الموظفين من استخدام ChatGPT، ووفقًا لتقرير صادر عن CNBC، تم منع الموظفين من استخدام ChatGPT لفترة قصيرة من الوقت بسبب المخاوف الامنية.



وكانت مايكروسوفت واحدة من أوائل الشركات التى استثمرت بقيمة مليار دولار في OpenAI، الشركة التي تقف وراء ChatGPT عام 2019، ومنذ ذلك الحين، ازدهر ChatGPT، واستثمرت Microsoft ما لا يقل عن 10 مليارات دولار أخرى وتستفيد الشركتان بشكل متبادل، بحسب موقع gadgetsnow الهندى.



ويستشهد التقرير بتحديث وضعته مايكروسوفت على موقعها الإلكتروني الداخلي حيث أشارت الشركة إلى أنه "بسبب المخاوف الأمنية والبيانات، لم يعد عدد من أدوات الذكاء الاصطناعي متاحة للموظفين لاستخدامها".



وحثت مايكروسوفت الموظفين على استخدام مواقع "الطرف الثالث" - بما في ذلك ChatGPT - بحذر، وقالت مايكروسوفت: "في حين أنه من الصحيح أن مايكروسوفت استثمرت في OpenAI، وأن ChatGPT لديه ضمانات مدمجة لمنع الاستخدام غير السليم، إلا أن موقع الويب هو مع ذلك خدمة خارجية تابعة لجهة خارجية"، "وهذا يعني أنه يجب عليك توخي الحذر عند استخدامه بسبب مخاطر الخصوصية والأمن، وهذا ينطبق على أي خدمات ذكاء اصطناعي خارجية أخرى، مثل Midjourney أو Replika أيضًا.





ومع ذلك، غيرت مايكروسوفت موقفها لاحقًا وقالت في بيان لـ CNBC إن التقييد حدث عن طريق الخطأ، وقال متحدث باسم الشركة لـ CNBC: "كنا نختبر أنظمة التحكم في نقطة النهاية لـ LLM وقمنا بتشغيلها عن غير قصد لجميع الموظفين"، "لقد استعدنا الخدمة بعد وقت قصير من تحديد خطأنا. وكما قلنا سابقًا، نحن نشجع الموظفين والعملاء على استخدام خدمات مثل Bing Chat Enterprise وChatGPT Enterprise التي تأتي مع مستويات أعلى من حماية الخصوصية والأمان.



وبعد فترة وجيزة من حدوث "الخطأ"، بدأت الشائعات تنتشر بأن OpenAI قد انتقمت وحظرت Microsoft 365، ومع ذلك، توجه سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، إلى X وأبطل هذه الشائعات، وقال في منشور على موقع X: "الشائعات التي تفيد بأننا نحظر Microsoft 365 انتقامًا لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".
















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