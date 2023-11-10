هوليوود VS الذكاء الاصطناعى: الممثلون يوقفون الإضراب بعد اتفاق حماية وظائفهم من AI

(MENAFN
- Youm7) أنهت نقابة ممثلى الشاشة - الاتحاد الأمريكي لفناني التليفزيون والراديو، أطول إضراب في تاريخ هوليوود بعد أن قضت 118 يومًا في صفوف الاعتصام، وقالت النقابة في مذكرة للأعضاء: "لقد توصلنا إلى عقد سيمكن أعضاء SAG-AFTRA "نقابة ممثلي الشاشة - الاتحاد الأمريكي لفناني الراديو والتليفزيون" من كل فئة من بناء وظائف مستدامة".
وتوصلت نقابة الممثلين وتحالف منتجي الصور المتحركة والتليفزيون إلى اتفاق، واتفقا على عقد بقيمة تزيد عن مليار دولار، وتشمل المشكلات الرئيسية التي تم حلها استخدام الذكاء الاصطناعي في أداء الممثلين والمدفوعات المتبقية للممثلين مقابل العروض والأفلام التي يتم بثها عبر الإنترنت، رغم أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق حتى الآن.
ولعل إحدى النقاط الشائكة بالنسبة للممثلين كانت أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، واقترحت الاستوديوهات خطة للذكاء الاصطناعي عارضتها SAG، مدعية أنها تسمح للاستوديوهات بمسح فناني الأداء في الخلفية واستخدامها كأحرف رقمية إلى أجل غير مسمى دون الحصول على إذن من النقابة أو ممتلكاتهم.
ورفضت نقابة الممثلين اقتراح الاستوديوهات، مشيرة إلى عدم الاتفاق على عدة أمور، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. وطالبت النقابة بالتعويض والموافقة، وفي سبتمبر، أنهت نقابة الكتاب الأمريكية (WGA) إضرابها بعد التوصل إلى اتفاق يتضمن أحكامًا تتعلق بالذكاء الاصطناعي.
وهذا الأسبوع، توصلت النقابتان إلى اتفاق. وافقت الاستوديوهات على تعديل لغة الذكاء الاصطناعي في اقتراحها الأخير، والذي تم قبوله من قبل SAG-AFTRA، ويحظر العقد الجديد على الاستوديوهات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لكتابة أو مراجعة المواد الأدبية، ولا يمكن اعتبار أي شيء ينتجه الذكاء الاصطناعي مادة مصدرية.
ويعد استخدام برامج الذكاء الاصطناعي من قبل الكتّاب أمرًا اختياريًا، ويجب على الاستوديوهات إبلاغ الكتّاب إذا كانت أي مواد مقدمة لهم تحتوي على محتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وبالإضافة إلى ذلك، يحظر العقد صراحة استغلال عمل الكتاب لتدريب الذكاء الاصطناعي.
بسبب إضرابات الكتاب والممثلين، توقفت مشاريع هوليوود لعدة أشهر. والآن بعد انتهاء الإضرابات، يمكن للإنتاج استئناف التصوير.
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