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هوليوود VS الذكاء الاصطناعى: الممثلون يوقفون الإضراب بعد اتفاق حماية وظائفهم من AI

11/10/2023 2:28:26 PM
(MENAFN- Youm7) أنهت نقابة ممثلى الشاشة - الاتحاد الأمريكي لفناني التليفزيون والراديو، أطول إضراب في تاريخ هوليوود بعد أن قضت 118 يومًا في صفوف الاعتصام، وقالت النقابة في مذكرة للأعضاء: "لقد توصلنا إلى عقد سيمكن أعضاء SAG-AFTRA "نقابة ممثلي الشاشة - الاتحاد الأمريكي لفناني الراديو والتليفزيون" من كل فئة من بناء وظائف مستدامة".



وتوصلت نقابة الممثلين وتحالف منتجي الصور المتحركة والتليفزيون إلى اتفاق، واتفقا على عقد بقيمة تزيد عن مليار دولار، وتشمل المشكلات الرئيسية التي تم حلها استخدام الذكاء الاصطناعي في أداء الممثلين والمدفوعات المتبقية للممثلين مقابل العروض والأفلام التي يتم بثها عبر الإنترنت، رغم أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق حتى الآن.



ولعل إحدى النقاط الشائكة بالنسبة للممثلين كانت أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، واقترحت الاستوديوهات خطة للذكاء الاصطناعي عارضتها SAG، مدعية أنها تسمح للاستوديوهات بمسح فناني الأداء في الخلفية واستخدامها كأحرف رقمية إلى أجل غير مسمى دون الحصول على إذن من النقابة أو ممتلكاتهم.



ورفضت نقابة الممثلين اقتراح الاستوديوهات، مشيرة إلى عدم الاتفاق على عدة أمور، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. وطالبت النقابة بالتعويض والموافقة، وفي سبتمبر، أنهت نقابة الكتاب الأمريكية (WGA) إضرابها بعد التوصل إلى اتفاق يتضمن أحكامًا تتعلق بالذكاء الاصطناعي.



وهذا الأسبوع، توصلت النقابتان إلى اتفاق. وافقت الاستوديوهات على تعديل لغة الذكاء الاصطناعي في اقتراحها الأخير، والذي تم قبوله من قبل SAG-AFTRA، ويحظر العقد الجديد على الاستوديوهات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لكتابة أو مراجعة المواد الأدبية، ولا يمكن اعتبار أي شيء ينتجه الذكاء الاصطناعي مادة مصدرية.

ويعد استخدام برامج الذكاء الاصطناعي من قبل الكتّاب أمرًا اختياريًا، ويجب على الاستوديوهات إبلاغ الكتّاب إذا كانت أي مواد مقدمة لهم تحتوي على محتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وبالإضافة إلى ذلك، يحظر العقد صراحة استغلال عمل الكتاب لتدريب الذكاء الاصطناعي.



بسبب إضرابات الكتاب والممثلين، توقفت مشاريع هوليوود لعدة أشهر. والآن بعد انتهاء الإضرابات، يمكن للإنتاج استئناف التصوير.


















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