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مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إذا كان هناك جحيم على الأرض فهو شمال غزة

11/10/2023 2:26:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» إنه «إذا كان هناك جحيم على الأرض فهو شمال غزة» وأكد أن شاحنات المساعدات لا تستطيع الوصول إلى الناس هناك.
وذكر المكتب أن هناك بعض «المشاكل» فيما يتعلق بدخول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح ويقول إنه مصمم للمشاة وليس للشاحنات.

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