مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إذا كان هناك جحيم على الأرض فهو شمال غزة

مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إذا كان هناك جحيم على الأرض فهو شمال غزة
التاريخ
11/10/2023 2:26:30 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» إنه «إذا كان هناك جحيم على الأرض فهو شمال غزة» وأكد أن شاحنات المساعدات لا تستطيع الوصول إلى الناس هناك.
وذكر المكتب أن هناك بعض «المشاكل» فيما يتعلق بدخول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح ويقول إنه مصمم للمشاة وليس للشاحنات.
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