عدد ضحايا القصف الإسرائيلي يتجاوز 11 ألف قتيل

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة "ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية منذ بدء الحرب إلى 11078"
وقال المتحدث باسم الوزارة د. أشرف القدرة "ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي في اليوم الخامس والثلاثين الى 11078 شهيدا، من بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و 678 مسنًا واصابة 27490 مواطنًا بجراح مختلفة".
وأضاف القدرة "وصلنا 2700 بلاغ عن مفقودين منهم 1500 طفل مازالوا تحت الأنقاض".
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