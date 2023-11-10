عدد ضحايا القصف الإسرائيلي يتجاوز 11 ألف قتيل

وقال المتحدث باسم الوزارة د. أشرف القدرة "ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي في اليوم الخامس والثلاثين الى 11078 شهيدا، من بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و 678 مسنًا واصابة 27490 مواطنًا بجراح مختلفة".وأضاف القدرة "وصلنا 2700 بلاغ عن مفقودين منهم 1500 طفل مازالوا تحت الأنقاض".

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