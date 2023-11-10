الرئيسان الصيني والأميركي يلتقيان في سان فرانسيسكو 15 الجاري

MENAFN - Al-Anbaa) يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الصيني شي جينبينغ في 15 الجاري في منطقة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، مع تجديد التأكيد على رفض «النزاع» أو «حرب باردة» مع بكين.

وأوضح مسؤول أميركي كبير أكد الاجتماع خلال لقاء مع صحافيين، وقال: «هدفنا هو محاولة اتخاذ إجراءات لإحلال الاستقرار في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين وتذليل بعض سوء الفهم وفتح قنوات تواصل جديدة».

وسيكون هذا هو اللقاء الثاني وجها لوجه بين الرئيسين منذ انتخاب جو بايدن ومحادثاتهم السابعة منذ ذلك الحين.

وستكون هذه الزيارة الأولى لشي جينبينغ إلى الولايات المتحدة منذ 2017. وسيجرى اللقاء بالتزامن مع قمة منتدى التعاون آسيا المحيط الهادئ (أبيك) التي تستضيفها سان فرانسيسكو في الفترة من 12 إلى 18 الجاري.

وقالت مسؤولة أميركية كبيرة أخرى إن بايدن يريد أن يبلغ نظيره الصيني أن الأميركيين «قلقون للغاية» من فكرة تدخل بكين في الانتخابات الرئاسية في تايوان في 2024.

ورأت أن العام المقبل مع الاقتراع التايواني والانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة «قد يحمل اضطرابات» على صعيد العلاقة بين واشنطن وبكين.

وأكدت «نحن قلقون أيضا من التكثيف الخطر والاستفزازي غير المسبوق للأنشطة العسكرية (الصينية) في محيط تايوان» مشددة على أن بايدن سيثير هذه المسألة.

وتابعت: لكن بايدن سيؤكد لنظيره الصيني الذي تريد بلاده استعادة الجزيرة معتبرة أنها جزء لا يتجزأ من أراضيها، أن واشنطن لا تدعم استقلال تايوان وأن السياسة الأميركية على هذا الصعيد لم تتغير.