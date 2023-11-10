الصليب الأحمر الدولي النظام الصحي في غزة بلغ نقطة اللاعودة

(MENAFN
- Al-Anbaa) حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة الذي مزقته الحرب ويواجه هجمات متكررة مع تضاؤل إمداداته، قد «وصل إلى نقطة اللاعودة».
وقالت اللجنة الدولية في بيان «إن نظام الرعاية الصحية في غزة الذي يعمل فوق طاقته وبإمدادات ضئيلة ويفتقد الأمان على نحو متزايد، وصل إلى نقطة اللاعودة مما يعرض حياة الآلاف من الجرحى والمرضى والنازحين للخطر».
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