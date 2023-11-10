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أمين عام التعاون الخليجي القمة السعودية - الأفريقية دليل على المكانة العالمية للمملكة ودورها المحوري

11/10/2023 2:26:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن القمة السعودية - الأفريقية دليل على المكانة العالمية للمملكة العربية السعودية ودورها المحوي في تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية ويخدم المصالح المشتركة للجانبين.

وأضاف البديوي في تصريح على هامش مشاركته في القمة التي استضافتها المملكة، أن توقيت انعقادها يأتي في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، والتي أكد عليها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في كلمته الافتتاحية للقمة، حيث شدد على حرص المملكة والدول الأفريقية على تعزيز التعاون بما يسهم في إرساء الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع.

ولفت الى أن هذه القمة تفتح آفاق جديدة ورحبة بين المملكة والدول الأفريقية المشاركة، لبحث وتعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات.
وقدم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحكومة وشعب المملكة على استضافتها لهذه القمة، التي ستعود بالنفع عليها وعلى دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة.

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