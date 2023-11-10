السلطات الصحية في غزة الاحتلال ارتكب 1130 مجزرة منذ بدء عدوانه على القطاع

MENAFN - Al-Anbaa) أعلنت السلطات الصحية في غزة عن ارتفاع عدد المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عدوانه على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي إلى 1130 مجزرة فيما وصلت حصيلة ضحايا العدوان إلى 11078 شهيدا.

وقال المتحدث باسم السلطات الصحية في القطاع أشرف القدرة في مؤتمر صحافي إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة كبيرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 260 شهيدا ما رفع عدد المجازر بحق الفلسطينيين منذ بدء العدوان إلى 1130 مجزرة.

وأضاف القدرة ان حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر الماضي بلغت 11078 شهيدا من بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة و678 مسنا في حين وصل عدد الإصابات إلى 27490 حالة.

وأشار إلى تلقي 2700 بلاغ عن مفقودين منهم 1500 طفل ما زالوا تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 198 شخصا من الكوادر الصحية إلى جانب تدمير 53 سيارة إسعاف.

كما استهدف الاحتلال الإسرائيلي 135 مؤسسة صحية وتم إخراج 21 مستشفى و47 مركزا صحيا للرعاية الأولية عن الخدمة.

وحول المستشفيات، أكد القدرة أن قوات جيش الاحتلال حاصرت مستشفيات (الرنتيسي) و(النصر للأطفال) وعرضت حياة آلاف المرضى والطواقم الطبية والنازحين للموت المحقق بالجوع والعطش والقصف المباشر فيما استهدفت (مجمع الشفاء الطبي) عدةمراتمتتالية.