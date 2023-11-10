نتنياهو سنبقي سيطرتنا على قطاع غزة بعد الحرب وسننزع سلاحها

MENAFN - Al-Anbaa) قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستبقى في قطاع غزة حتى بعد انتهاء الحرب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده نتنياهو مع رؤساء بلديات غلاف غزة في قاعدة كيريا في تل أبيب.

وقال رؤساء البلديات لنتنياهو إنهم طالبوا بواقع أمني مختلف في اليوم التالي للحرب، ودعوه إلى «عدم الموافقة على وقف إطلاق النار، وإنهاء العمل في غزة حتى آخر إرهابي» على حد وصفهم.

ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقول ان «قوات الجيش الإسرائيلي ستبقى مسيطرة على قطاع غزة، ولن نعطيها لقوى خارجية».

وقال نتنياهو لرؤساء بلديات غلاف غزة انه «ستكون هناك سيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع غزة، بما في ذلك نزع السلاح الكامل، لضمان أنه لن يكون هناك تهديد من غزة للإسرائيليين».

وكان نتنياهو قال إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي الذي استمر أكثر من شهر، يستغرق وقتا أطول مما كان يأمل، بحسب ما نقلت عنه قناة «فوكس نيوز» الأميركية.

وأعلن أن هدف إسرائيل ليس حكم غزة أو احتلالها، رافضا مجددا فكرة وقف لإطلاق النار.

وردا على سؤال بشأن محادثاته مع الرئيس الأميركي جو بايدن، أوضح «ثمة شيء لم نقبله ألا وهو وقف لإطلاق النار. وقف النار مع حماس يعني الاستسلام» و«لن يكون هناك وقف للنار من دون إطلاق سراح الرهائن».