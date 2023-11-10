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تعليق إجلاء حاملي الجنسيات الأجنبية والجرحى الفلسطينيين من غزة إلى مصر

11/10/2023 2:26:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية ومسؤول فلسطيني إنه جرى تعليق عمليات الإجلاء من قطاع غزة إلى مصر لحاملي جوازات السفر الأجنبية والفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل.

وقال المسؤول الفلسطيني ومصدر طبي مصري إن التعليق جاء بسبب مشكلات في إحضار المرضى والمصابين إلى معبر رفح من داخل القطاع.

وبدأت عمليات إجلاء محدودة من غزة إلى مصر في الأول من نوفمبرالجاري، وتوقفت مرتين قبل ذلك بسبب القصف الاسرائيلي الذي قال موظفو إغاثة إنه طال قوافل طبية
أو
استهدفها.

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