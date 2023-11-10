تعليق إجلاء حاملي الجنسيات الأجنبية والجرحى الفلسطينيين من غزة إلى مصر

(MENAFN
- Al-Anbaa) قالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية ومسؤول فلسطيني إنه جرى تعليق عمليات الإجلاء من قطاع غزة إلى مصر لحاملي جوازات السفر الأجنبية والفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل.
وقال المسؤول الفلسطيني ومصدر طبي مصري إن التعليق جاء بسبب مشكلات في إحضار المرضى والمصابين إلى معبر رفح من داخل القطاع.
وبدأت عمليات إجلاء محدودة من غزة إلى مصر في الأول من نوفمبرالجاري، وتوقفت مرتين قبل ذلك بسبب القصف الاسرائيلي الذي قال موظفو إغاثة إنه طال قوافل طبية
أو
استهدفها.
MENAFN10112023000130011022ID1107409297
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.