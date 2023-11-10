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الرئيسان الفلسطيني والسوري يصلان إلى الرياض لحضور القمة العربية الطارئة بشأن غزة

11/10/2023 2:26:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصل الرئيسان الفلسطيني محمود عباس والسوري بشار الاسد إلى الرياض لحضور القمة العربية الطارئة لبحث الحرب الإسرائيلية
على
غزة.

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