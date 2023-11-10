الرئيسان الفلسطيني والسوري يصلان إلى الرياض لحضور القمة العربية الطارئة بشأن غزة

الرئيسان الفلسطيني والسوري يصلان إلى الرياض لحضور القمة العربية الطارئة بشأن غزة
التاريخ
11/10/2023 2:26:29 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) وصل الرئيسان الفلسطيني محمود عباس والسوري بشار الاسد إلى الرياض لحضور القمة العربية الطارئة لبحث الحرب الإسرائيلية
على
غزة.
MENAFN10112023000130011022ID1107409296
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.