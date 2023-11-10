الآلاف يتظاهرون في الأردن وبريطانيا دعما للفلسطينيين في غزة

MENAFN - Al-Anbaa) تظاهر الآلاف الجمعة في العاصمة الأردنية عمان وعدد من المحافظات دعما للفلسطينيين، وطالبوا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي تقصفه إسرائيل بلا هوادة، فيما اغلق متظاهرون مداخل مصنع عسكري في بريطانيا للدعوة إلى إنهاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وانطلقت تظاهرة من أمام المسجد الحسيني الكبير وسط العاصمة بعد صلاة الجمعة في ظل تواجد أمني كثيف، على ما أفادت وكالة فرانس برس.

وهتف المتظاهرون الذي تجاوز عددهم الألفي شخص، بحسب الشرطة، «يا مقاوم يا حبيب اضرب اقصف تل أبيب» و«أميركا هي هي، أميركا راس الحية».

ورفع المتظاهرون أعلاما أردنية وفلسطينية ولافتات كتب عليها بالإنجليزية «فلسطين حرة» و«أوقفوا قتل الأطفال في غزة» و«أنقذوا فلسطين».

كما تظاهر الآلاف من أنصار الحركة الإسلامية في منطقة جبل الزهور في جنوب عمان للتنديد باستمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون الذي قدر عددهم بـ 3 آلاف شخص، بحسب الشرطة، أعلاما أردنية وفلسطينية ولافتات كتب عليها «غزة رمز العزة» و«أوقفوا العدوان» و«إغلاق سفارة الاحتلال وطرد السفير وإلغاء اتفاقية وادي عربة».

وشارك المئات في تظاهرات مماثلة في محافظات إربد ومعان والكرك والطفيلة والزرقاء.

في الأثناء، أغلق عشرات المتظاهرين الداعمين للفلسطينيين مداخل مصنع بي.إيه.إي سيستمز في جنوب شرق إنجلترا الجمعة مستهدفين أكبر مورد عسكري في بريطانيا للدعوة إلى إنهاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

ورفع نحو 50 شخصا لافتة مكتوبا عليها «أوقفوا تسليح إسرائيل» ولوحوا بالأعلام الفلسطينية أمام أحد مداخل المصنع في روتشستر بمقاطع كنت حيث تقوم شركة بي.إيه.إي باختبار وتجميع المعدات الإلكترونية المستخدمة في الطائرات العسكرية وأنظمة المراقبة.

وتجمع عشرات المتظاهرين عند مداخل أخرى.

وقالت الشركة إنها لا تصدر أي معدات إلى إسرائيل بشكل مباشر لكن المجموعة من كبار الموردين لأجزاء تستخدم في صناعة الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 أميركية الصنع والتي تستخدمها إسرائيل.

وقال متحدث باسم الشركة «الوضع في إسرائيل وغزة مروع بالنسبة لنا والأثر المدمر الذي يحدثه على المدنيين في المنطقة، ونأمل أن يتم حله في أقرب وقت ممكن».

وأضاف: «نحن نحترم حق الجميع في الاحتجاج السلمي. ونعمل بموجب أكثر القواعد التنظيمية صرامة ونلتزم تماما بجميع ضوابط التصدير المعمول بها المتعلقة بمعدات الدفاع والتي تخضع للتقييم المستمر».