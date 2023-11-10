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حماس تطلق صواريخ في عمق إسرائيل ردا على تزايد أعداد القتلى المدنيين

11/10/2023 2:26:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب والمناطق المحيطة بها الجمعة في الوقت الذي قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها أطلقت صواريخ في عمق إسرائيل فيما وصفته بأنه رد على تزايد عدد القتلى المدنيين في حرب غزة.
وقال مسعفون إن امرأتين في تل أبيب أصيبتا بشظايا، وذلك بعد هدوء نسبي في إطلاق الصواريخ في وقت تشن القوات الإسرائيلية هجوما بريا على غزة في الأسبوع الخامس من الحرب.
وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 9500 صاروخ وقذيفة وطائرة مسيرة أطلقت على إسرائيل من غزة وجبهات أخرى منذ السابع من أكتوبر، أسقط منها ألفان بفضل الدفاعات الجوية المصممة لتجاهل المقذوفات التي تقع دون أضرار في مناطق مفتوحة.
وأضاف الجيش ان نحو 12% من صواريخ غزة، ومعظمها محلية الصنع، سقط داخل الأراضي الفلسطينية. وتابع: «مع دخول القوات على الأرض، حدث انخفاض كبير في عدد عمليات الإطلاق».
في الأثناء، قال رئيس قسم الشرق الأوسط بالمفوضية الأممية لحقوق الإنسان لقناة «الجزيرة»، لم نر كارثة إنسانية كهذه في التاريخ الحديث، ودعا إلى الضغط على إسرائيل للقبول بوقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف طالبنا بوقف الحرب في غزة وليس بوقف إنساني.
من جهته، دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «اونروا» فيليب لازاريني الجمعة إلى وقف «المذبحة» في قطاع غزة، قائلا: «إنها فرصتنا الأخيرة لإنقاذ ما تبقى من إنسانيتنا».
وقال في مقالة صحافية، وزعتها الأونروا كبيان، «إن الأطفال الذين قتلوا في غزة لم يكونوا (إرهابيين) أو (حيوانات بشرية) أو (أشخاصا يجب محوهم)».
وأكد فيليب لازاريني «مثلهم مثل جميع الأطفال، كانوا مفعمين بالحياة. كانت لديهم أحلام وتطلعات. وعلى هذه المذبحة أن تتوقف. إنها فرصتنا الأخيرة لإنقاذ ما تبقى من إنسانيتنا».
وأضاف «إن تسوية أحياء بأكملها بالأرض، فوق رؤوس سكانها، ليس هو الحل للجرائم الفظيعة التي ترتكبها حماس. بل، على العكس من ذلك، إنها ستفتح فصلا مظلما جدا في تاريخ المنطقة».
وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تتمتع بالاختصاص، «وعليها التحقيق في الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب المزعومة والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية من كلا الجانبين والفصل فيها، ومحاسبة المسؤولين عن أفعالهم».
وقال «بالنسبة للعديد من الفلسطينيين والخبراء في النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، يذكرنا هذا النزوح بالتهجير الأصلي لنحو 750 ألف شخص من مدنهم وقراهم في عام 1948، النكبة».
وقال: «هذا الأسبوع، لم يخجل العديد من السياسيين الإسرائيليين من الدعوة إلى نكبة أخرى، وهذا شيء يمس وترا حساسا في المنطقة».

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