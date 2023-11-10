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يوم كارثي على مشافي غزة الجيش الإسرائيلي يطوق مجمع المستشفيات ويقصف الشفاء

11/10/2023 2:26:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت منظمة الصحة العالمية أن «20 مستشفى في غزة متوقف عن العمل ومستشفيات أخرى تعمل بشكل جزئي» في يوم استهداف المستشفيات من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.
وأعلنت حكومة غزة ان دبابات الجيش الاسرائيلي طوقت محيط مربع المستشفيات وسط مدينة غزة وطالبت بإخلائها.
ويضم المربع مستشفيات «الرنتيسي والنصر والعيون والصحة النفسية». وقال المكتب الإعلامي في الحكومة ان المجمع يؤوي قرابة 6 آلاف نازح خلافا للمصابين والمرضى.
من جهته، أعلن مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية للصحافيين أن «أعدادا كبيرة» من الشهداء والجرحى سقطوا جراء عدة هجمات إسرائيلية استهدفت مجمع الشفاء الطبي ومحيطه في غزة.
وتابع أبو سلمية أن الطواقم الطبية تعرضت للقصف خلال استقبال حالات طارئة ونازحين، مشيرا إلى أن «هناك أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى، والوضع أصبح خارج السيطرة».
وقالت الحكومة غن القصف الإسرائيلي على مستشفى الشفاء أكبر مشافي قطاع غزة، أوقع 13 قتيلا وعشرات الجرحى في اليوم الخامس والثلاثين للحرب مع غزة.
بحسب قناة «العربية» اقتربت الدبابات الإسرائيلية على بعد كيلو متر واحد من مجمع مستشفى الشفاء الأكبر في قطاع غزة ويؤوي نحو 50 ألفا من النازحين.
من جهته، قال مدير المستشفيات في غزة لقناة «الجزيرة» إن «كل المستشفيات في قطاع غزة تتعرض لقصف إسرائيلي مستمر ونحن عاجزون عن تقديم خدماتنا للجرحى». وأضاف: «لا ماء ولا غذاء ولا كهرباء في مستشفيات القطاع وهي تعاني وضعا كارثيا».
وأكد أن مستشفى القدس تعرض لقصف ناري إسرائيلي متواصل ولا نعرف مصير كل من فيه. وتابع: «لم نتمكن بسبب القصف من نقل أي مريض اليوم إلى معبر رفح لتلقي العلاج في الخارج».
جاء ذلك في وقت اعلن الجيش الإسرائيلي انه سيسمح بمغادرة السكان من شمال غزة لجنوبها من 10 صباحا إلى 4 عصر اليوم الجمعة.

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