سلطان عمان يؤكد للرئيس الأميركي أهمية وقف العمليات العسكرية في غزة وحماية المدنيين

MENAFN - Al-Anbaa) أكد سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق خلال اتصال هاتفي بالرئيس الأميركي جو بايدن أهمية وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية وحماية المدنيين وإيلاء الجانب الإنساني الأولوية القصوى.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية "اونا" أن السلطان هيثم بن طارق بحث مع الرئيس بايدن خلال الاتصال الهاتفي مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأهمها المستجدات التي تشهدها الساحة الفلسطينية.

وأكد سلطان عمان كذلك أهمية الاحتكام إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتهاالقدسالشرقية.