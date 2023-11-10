سلطان عمان يؤكد للرئيس الأميركي أهمية وقف العمليات العسكرية في غزة وحماية المدنيين

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق خلال اتصال هاتفي بالرئيس الأميركي جو بايدن أهمية وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية وحماية المدنيين وإيلاء الجانب الإنساني الأولوية القصوى.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية "اونا" أن السلطان هيثم بن طارق بحث مع الرئيس بايدن خلال الاتصال الهاتفي مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأهمها المستجدات التي تشهدها الساحة الفلسطينية.
وأكد سلطان عمان كذلك أهمية الاحتكام إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها
القدس
الشرقية.
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