أمير قطر وولي العهد السعودي بحثا العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في غزة

أمير قطر وولي العهد السعودي بحثا العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في غزة
التاريخ
11/10/2023 2:26:28 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في غزة ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
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