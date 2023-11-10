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ولي العهد السعودي يستقبل أمير قطر في الرياض عشية القمة العربية

11/10/2023 2:26:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر .

وقالت وكالة الانباء القطرية "قنا" ان امير قطر سيجري مباحثات مع ولي العهد السعودي، كما سيشارك في أعمال القمة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية، والقمة الإسلامية الاستثنائية الثامنة، المزمع عقدهما يوم غد في
مدينة
الرياض.

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