ولي العهد السعودي يستقبل أمير قطر في الرياض عشية القمة العربية

ولي العهد السعودي يستقبل أمير قطر في الرياض عشية القمة العربية
التاريخ
11/10/2023 2:26:28 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر .
وقالت وكالة الانباء القطرية "قنا" ان امير قطر سيجري مباحثات مع ولي العهد السعودي، كما سيشارك في أعمال القمة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية، والقمة الإسلامية الاستثنائية الثامنة، المزمع عقدهما يوم غد في
مدينة
الرياض.
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