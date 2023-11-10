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متطلبات للتوظيف دورات تدريبية وشهادات احترافية

11/10/2023 2:21:11 PM
(MENAFN- Al Watan) مع اشتراط الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص على الخريجين والخريجات الجدد إرفاق شهادات لدورات ((تخصصية))، وأخرى ((مهنية)) و((مهارية)) ضمن السيرة الذاتية، للتقديم على الوظائف في هذه الشركات والمؤسسات قد يضطر بعض هؤلاء الخريجين والخريجات للبحث عن دورات دون تخطيط، ويدفع بعض المعاهد إلى تقديم دورات بمحتوى ((سطحي)) ومسمى ((كبير)) ومبالغ عالية، لاستغلال توجه الخريجين للانخراط بهذه الدورات، التي تتراوح أسعارها بين 2000 ريال لأيام معدودة و20 ألفا لدورات تمتد أشهرا.
مفاضلة بين المتقدمين
وأوضح المدرب حسين الحاجي أن دخول الدورات والحصول على الشهادات ليسا اشتراطا في التوظيف، لكنه عنصر للمفاضلة بين المتقدمين، لاختيار أكثرهم تميزا في عدة عناصر تنافسية، ومن ضمنها الدورات والشهادات الأخرى الداعمة التخصص الدراسي والدور الوظيفي، ووجود هذا النوع من المنافسة يفرض حاجة الشباب إلى مستشارين للتوعية حول الدورات المفيدة لهم، والمناسبة لمتطلبات سوق العمل في الوقت نفسه، حتى لا تضيع الأوقات والأموال في دورات لا تدعم الطلب الوظيفي من ناحية موضوعها ومحتواها وقوة أثرها ومخرجاتها على المتدرب.
وفي هذا الشأن، من المناسب الاستفادة من بوابة التثقيف والإرشاد المهني التي أطلقها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تحت مسمى ((سبل)) (subol)، التي تقدم خدماتها لمختلف المراحل بدءا من المرحلة الثانوية، حيث من أبرز أدوار الصندوق التشجيع على تحصيل الشهادات الاحترافية في كل تخصص عبر رفع الوعي حول هذه الشهادات، وكذلك تعويض قيمة الشهادة لمن يحصل عليها، ولهذا يخصص الصندوق مجموعة من المرشدين المهنيّين الخبراء في خدمات الصندوق وتوجهات سوق العمل، ومن الإمكان الاستفادة من توجيهاتهم عبر جلسات استشارية مجانية يمكن حجزها وإجراؤها عن بُعد.
وقال الحاجي: الدورات، بمسمياتها وشهاداتها، تعتبر قناة للوصول إلى المقابلة الشخصية من أجل الوظيفة، لكن القرار الوظيفي سيعتمد إلى حد كبير على أداء المرشح في المقابلة نفسها، حيث يظهر انعكاس هذه الدورات والشهادات على شخصية المرشح وقوة استعداده وجودة إجاباته عن الأسئلة خلال المقابلة، ولهذا يؤخذ بعين الاعتبار عدة وصايا عند اختيار الدورات التدريبية:
1- موازنة المهارات الصلبة والمهارات الناعمة
يقسم سوق العمل مهارات المرشحين إلى قسمين: مهارات صلبة ومهارات ناعمة، حيث تركز المهارات الصلبة على المهارات التخصصية في المجال، والإلمام المعرفي والكفاءة العملية بالتخصص، ومهامه الوظيفية. بينما تركز المهارات الناعمة على شخصية المرشح ومدى مهاراته العامة، ومن خلالها تقاس عدة مهارات مثل مهارات القيادة والتواصل والتنظيم والتخطيط والمرونة، والعمل ضمن فريق، والتفاوض وحل المشكلات والذكاء العاطفي، وما إلى ذلك. لذا، من الضروري تنويع الدورات بين دورات مفيدة في المهارات الصلبة، وتقوي جانب التخصص لدى المرشح، وأخرى لتنمية مهاراته الشخصية من أجل أن تقوّي حضوره في بيئة العمل، وتسرّع من صعوده المهني كذلك.
2- اختيار دورات متناسقة
مع رغبة المرشح في الإكثار من الدورات والشهادات قد يلجأ للعشوائية في الاختيار، وانتهاز فرصة أي دورة متاحة للحصول على شهادتها. في الواقع يتطلب الأمر من المرشح وضع معايير لاختيار الدورة، وإضافتها للسيرة الذاتية، وأبسطها أن يكون لموضوع الدورة علاقة بمساره المهني الذي يسعى لتحقيقه، فكثرة الدورات التي لا يوجد بينها رابط مشترك، ولا تعزز نوعا محددا من المهارات الضرورية للمرشح في رحلة بحثه عن عمل أو صعوده المهني، قد يعكس عشوائية في الاختيار، ويأتي بنتيجة عكسية في تقييم السيرة الذاتية.
3- جودة الدورة وليس تكلفتها
ليست الدورة الأغلى هي بالضرورة الدورة الأنفع في المجال الوظيفي، خصوصا في الدورات العامة (غير التخصصية)، فما ينتفع به المتدرب هنا هو نوع الدورة ومحتواها وقوة مخرجاتها وتأثيرها عليه، فقد تكون الدورة مجانية لكن محتواها محدّث، والمدرب متمكن، وتكون الاستفادة في أقصى مستوى. وقد تكون الدورة مجانية لكنها تغني عن العديد من الدورات المدفوعة إذا أحسن المتدرب اختيار الدورة ذات الجودة العالية، والاستفادة من معلوماتها.
4- التعلم المستمر والتعمق التدريجي
الدورات والشهادات لا تهدف فقط للوصول إلى المقابلة الشخصية وتوقيع العقد الوظيفي، بل لها دور في الصعود والنمو المهني مستقبلا، فلا تنقطع الحاجة لها بعد تسلم المقعد الوظيفي. ومع التعليم الإلكتروني، أصبح التعلم المستمر نمط حياة تحتاجه جميع الفئات في جميع المراحل، لأن الموارد أصبحت في متناول الجميع وبأرخص الأثمان.
لذا، ففي كل اختصاص هناك مسار معرفي يمكن التعمق به تدريجيا عبر عدد من الدورات التي يخوضها المهنيّ على مدى سنوات عدة، وتنعكس في النهاية على شكل مسيرة علمية ممتدة ومتمعقة في المجال، ويمكنها صناعة قفزات وظيفية في مساره المهني.
دورات مجانية
أكد المدرب ومستشار التدريب والبرامج التدريبية أحمد الزويد أن أبرز الدورات التدريبية في وقتنا هي الدورات ((المهنية)) الاحترافية، المدعومة ماليا من ((هدف))، لتأهيل الخريجين، حيث إن الصندوق هو من يمول التدريب ورسوم الحصول على الشهادة المهنية، وهذه الدورات المهنية تؤهل الخريجين بالجدارات المطلوبة في سوق العمل، مبينًا أن الجمعيات ((الأهلية)) الجديدة تقدم دورات تدريبية ((مجانية))، لتأهيل الخريجين لسوق العمل، وتشتمل على دورات في كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلات. كذلك تقدم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية برنامجًا ضخمًا يستهدف تأهيل أكثر من 250 ألف خريج في دورات التقنية والإدارة والمال، وهناك برامج تدريبية أيضا في أكاديمية ((مسك)) للخريجين من خلال برنامج مسك للإعداد المهني.
الإنجليزية والحاسب
ذكر المهتم بالتدريب حسين الصالح أن هناك دورات تدريبية يفترض في وقتنا الحالي على حديثي التخرج إضافتها في السيرة الذاتية واكتسابها، من بينها: دورات في اللغة الإنجليزية (تحدثا وكتابة)، مع الحرص على إتقان الإنجليزية القريبة من تخصصه، حتى تتلاءم اللغة مع التخصص، ودورات في الحاسب الآلي (الأساسية والتخصصية)، فكثير من المقابلات الشخصية والاختبارات الوظيفية تركز على هذه الدورات، بالإضافة إلى البرامج التدريبية المتخصصة في الجودة، فالكثير من الشركات في وقتنا الحاضر تحرص على الجودة في مشاريعها ومنتجاتها، ومتابعة التطورات التقنية الحديثة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وكذلك الحرص على التدريب التعاوني في الشركات والقطاعات والمؤسسات ((القوية)) والقريبة من التخصص نفسه، حيث يكون تميز وتفوق المتدرب في التدريب التعاوني فرصة سانحة لقبوله كموظف في القطاع نفسه (التدريب المنتهي بالتوظيف)، لافتًا إلى أن هناك منصات إلكترونية لتقديم الدورات التدريبية العامة والمتخصصة بالمجان، وهناك مقاطع الفيديو على اليوتيوب تقدم برامج تدريبية بالإمكان مشاهدتها، والتعلم والتدرب عليها، علاوة على بعض الدورات الأخرى مثل: إدارة المخاطر، والإقناع والتأثير، ومجالات تطوير الذات الأخرى.
تقسيمات الدورات
بدوره، أكد المهندس مصطفى الغزال أن بعض الشركات تشترط حصول المتقدمين لها على بعض الدورات التدريبية لتوظيفهم، وهذا بالفعل ما يدفع الكثير من الخريجين للحصول على دورات بأسماء رنانة دون تحصيل فائدة كبيرة من تلك الدورات، وهنا يأتي دور معاهد التدريب التي تقدم تلك الدورات، التي يستغل بعضها رغبة المتقدمين بتلك الدورات في تقديم مستوى تدريب متدنٍ، للحصول على الشهادة فقط، مشيرا إلى تقسيمات الدورات طبقا لاشتراطات جهة الإشراف، وهي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كالتالي:
1- دورات تطويرية، ومدتها شهر فأقل، وهدفها تطوير مهارة معينة للمتدرب على رأس العمل.
2- دورات تأهيلية، ومدتها أكثر من شهر إلى أقل من سنة، وتهدف لتأهيل المتدرب للعمل بحرفة معينة.
3- البرنامج التأهيلي (دبلوم)، ومدته من سنة إلى أقل من سنتين، وهدفه تأهيل المتدرب لمهنة معينة.
4- الدبلوم العالي، ومدته أكثر من سنتين، وهدفه إعطاء المتدرب تأهيلا عاليا في تخصص معين.
برنامج هدف
وأوضح الغزال: ((لا بد من تحديد هدف الدورة ومدى الاستفادة منها، فمثلا الدورات التطويرية (شهر فأقل) لا يمكن أن تؤهل الحاصل عليها لوظيفة أو مهنة، ولكنها تعطيه مهارة معينة في مجال عمله، ويعتمد مدى الاستفادة منها على نوعية التدريب وجودته)). وبالنسبة للخريجين الجدد في مختلف التخصصات، فإنه ينصح بشدة أن يحصلوا على شهادات احترافية في مجال تخصصهم، حيث توجد شهادات احترافية دولية لجميع التخصصات تقريبا (التسويق - الحاسب الآلي - المحاسبة والمالية - الموارد البشرية - السياحة والضيافة، وغيرها). وللحصول على الشهادة، ينبغي التقدم للامتحان في جهة دولية متخصصة بهذا المجال. لذا، فإن الخريج بحاجة إلى دورة متخصصة من معهد قدير يساعده في اجتياز الامتحان.
ولنضرب مثلا على ذلك بتخصص الحاسب الآلي الذي يتفرع منه العديد من التخصصات الدقيقة. لذا، ينبغي للخريج أو الطالب على وشك التخرج أن يختار دورة في إحد التخصصات الدقيقة مثل الأمن السيبراني أو إدارة الشبكات أو إدارة خوادم البيانات أو التعامل مع قواعد البيانات الضخمة، ويوجد لدى صندوق تنمية الموارد البشرية برنامج لدعم الحصول على الشهادة الاحترافية، حيث يعوض ((هدف)) الحاصلين عليها بمبلغ يعادل قيمة الدورة والشهادة الاحترافية.
طريقة اختيار الدورات التدريبية:
1- موازنة المهارات الصلبة والمهارات الناعمة
2- اختيار دورات متناسقة
3- جودة الدورة وليست تكلفتها
4- التعلم المستمر والتعمق التدريجي

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