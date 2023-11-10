شركة Yourgene Health وlaboriad تطلقان مشروع اختبارات ما قبل الولادة غير الجراحية في المغرب

MENAFN - AETOSWire) )BUSINESS WIRE ( فعّلت Yourgene Health (إحدى شركات مجموعة Novacyt)، المجموعة العالمية الرائدة في مجال التشخيص الجزيئي، أول منصة لاختبارات ما قبل الولادة غير الجراحية في المغرب لإجراء اختبار IONA®‎ في Centre de Biologie Riad (Laboriad). وفي ظل تفعيل هذه الخدمة محليًا، يمكن لشركة Laboriad توسيع نطاق خدماتها وتقديم نتائج سريعة وموثوق بها للسيدات الحوامل، والتي من شأنها تقليل الحاجة إلى إجراء اختبارات جراحية وما يرتبط بها من ضغوط ومخاوف يتعرض لها الوالدان المستقبليان.

يعد اختبار IONA من Yourgene، المقدم باسم اختبار COSY®‎ من Laboriad، اختبار فحص متقدم لتقدير خطر احتمالية إصابة الجنين بالتثلث الصبغي 21 (متلازمة داون) أو التثلث الصبغي 18 (متلازمة إدواردز) أو التثلث الصبغي 13 (متلازمة باتاو)، ويمكن استخدام هذا الاختبار أيضًا في تحديد جنس الجنين، كما أنه منتج CE-IVD متكامل يستهدف المختبرات التي تسعى لتقديم خدمة اختبارات ما قبل الولادة غير الجراحية. ويتم إجراء التحليل على عينة دم من الأم، باستخدام تقنية التسلسل من الجيل التالي، وتظهر نتائج الاختبار في غضون ثلاثة أيام. هذا، وقد تم اعتماده لما يتميز به من مرونة وقابلية للتطوير فائقتين وكونه قادرًا على منح نتائج سريعة للعينات التي يتراوح حجمها من المنخفض إلى الكبير، مما يمكن المختبرات السريرية من تلبية الاحتياجات المتزايدة والنمو بالتزامن مع ذلك.

عادةً ما تُرسل عينات الدم المسحوبة في المغرب إلى بلدان، مثل فرنسا وألمانيا لإجراء اختبارات ما قبل الولادة غير الجراحية، وفي ظل إضافة Laboriad لاختبار IONA ضمن الاختبارات المتاحة لديها، يمكن أن تصبح الشركة موردًا محليًا لاختبارات ما قبل الولادة غير الجراحية في المغرب والمناطق المحيطة بها، الأمر الذي يكفل إمكانية الاستفادة من هذه الاختبارات غير الجراحية في هذه المناطق. كما يمكن لشركة Laboriad تقديم النتائج بسرعة وتقليل عدد حالات الفشل الناجمة عن انخفاض الجزء الجنيني، والذي قد يحدث نتيجة لتأخير الشحن.

صرح Lyn Rees ، المدير التنفيذي في Yourgene Health ، قائلاً: "تلتزم Yourgene بتقديم حلول متميزة على صعيد اختبارات ما قبل الولادة غير الجراحية وتواصل سعيها الهادف إلى تقلد مكانة رائدة في السوق العالمية لهذه الاختبارات لتصبح مزودًا موثوقًا به. ونحن يحدونا بالغ الفخر، مجددًا، حيال مساهمتنا في رعاية المريض حيثما اقتضت الحاجة، وحيال ريادتنا في توفير هذا النوع من الاختبارات في المغرب بالتعاون مع شركات رائدة، على غرار Laboriad، التي هي في طليعة الشركات التي تجري اختبارات سريرية في المنطقة."

صرح الدكتور جليل العطار، مدير Centre de Biologie Riad (Laboriad) ، قائلاً: "سيؤدي إطلاق أول منصة لاختبارات ما قبل الولادة غير الجراحية في المغرب بالتعاون مع Yourgene Health إلى تحسين مستوى رعاية السيدات الحوامل في البلاد عن طريق تمكين أطباء أمراض النساء والسيدات الحوامل من الاستفادة الفورية من اختبارات ما قبل الولادة غير الجراحية من الجيل الجديد". "إن الإدارة السريرية للسيدات الحوامل في إفريقيا أمر صعب، إذ لا يتمكن العديد منهن من إجراء هذه الاختبارات، بسبب تعقيد إجراءات إرسال العينات إلى الخارج الذي ينجم عنه زيادة أعباء التكاليف ناهيك عن حالات تأخر وصولها."

وأضاف قائلاً: "يحدونا بالغ السعادة حيال التعاون مع Yourgene Health التي فعّلت تقنية إجراء هذه الاختبارات في مختبرنا، مما سمح لنا أخيرًا بإجرائها محليًا، في أقل من أسبوع، إلى جانب توفيرها بتكلفة منخفضة، مما ييسر للسيدات الحوامل سبل إجرائها".

احضر عرض Yourgene التقديمي: "الفحص غير الجراحي قبل الولادة باستخدام تقنية التسلسل السطحي المتطورة العالية الأداء" ظهر يوم 11 من نوفمبر في إطار فعاليات Congrès de la Société Marocaine d'Endoscopie Gynécologique في دورته الثانية والعشرين (Hotel Dawliz Art & Spa، الرباط، في الفترة من 10 إلى 11 من نوفمبر 2023) لمعرفة المزيد.

تفضل بزيارة للتعرف على معلومات عن اختبار IONA من Yourgene و للتعرف على تفاصيل عن خدمة اختبارات ما قبل الولادة غير الجراحية من Laboriad.

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