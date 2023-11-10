شركة Yourgene Health وlaboriad تطلقان مشروع اختبارات ما قبل الولادة غير الجراحية في المغرب

(MENAFN
- AETOSWire) )BUSINESS WIRE ( فعّلت Yourgene Health (إحدى شركات مجموعة Novacyt)، المجموعة العالمية الرائدة في مجال التشخيص الجزيئي، أول منصة لاختبارات ما قبل الولادة غير الجراحية في المغرب لإجراء اختبار IONA® في Centre de Biologie Riad (Laboriad). وفي ظل تفعيل هذه الخدمة محليًا، يمكن لشركة Laboriad توسيع نطاق خدماتها وتقديم نتائج سريعة وموثوق بها للسيدات الحوامل، والتي من شأنها تقليل الحاجة إلى إجراء اختبارات جراحية وما يرتبط بها من ضغوط ومخاوف يتعرض لها الوالدان المستقبليان.
يعد اختبار IONA من Yourgene، المقدم باسم اختبار COSY® من Laboriad، اختبار فحص متقدم لتقدير خطر احتمالية إصابة الجنين بالتثلث الصبغي 21 (متلازمة داون) أو التثلث الصبغي 18 (متلازمة إدواردز) أو التثلث الصبغي 13 (متلازمة باتاو)، ويمكن استخدام هذا الاختبار أيضًا في تحديد جنس الجنين، كما أنه منتج CE-IVD متكامل يستهدف المختبرات التي تسعى لتقديم خدمة اختبارات ما قبل الولادة غير الجراحية. ويتم إجراء التحليل على عينة دم من الأم، باستخدام تقنية التسلسل من الجيل التالي، وتظهر نتائج الاختبار في غضون ثلاثة أيام. هذا، وقد تم اعتماده لما يتميز به من مرونة وقابلية للتطوير فائقتين وكونه قادرًا على منح نتائج سريعة للعينات التي يتراوح حجمها من المنخفض إلى الكبير، مما يمكن المختبرات السريرية من تلبية الاحتياجات المتزايدة والنمو بالتزامن مع ذلك.
عادةً ما تُرسل عينات الدم المسحوبة في المغرب إلى بلدان، مثل فرنسا وألمانيا لإجراء اختبارات ما قبل الولادة غير الجراحية، وفي ظل إضافة Laboriad لاختبار IONA ضمن الاختبارات المتاحة لديها، يمكن أن تصبح الشركة موردًا محليًا لاختبارات ما قبل الولادة غير الجراحية في المغرب والمناطق المحيطة بها، الأمر الذي يكفل إمكانية الاستفادة من هذه الاختبارات غير الجراحية في هذه المناطق. كما يمكن لشركة Laboriad تقديم النتائج بسرعة وتقليل عدد حالات الفشل الناجمة عن انخفاض الجزء الجنيني، والذي قد يحدث نتيجة لتأخير الشحن.
صرح Lyn Rees ، المدير التنفيذي في Yourgene Health ، قائلاً: "تلتزم Yourgene بتقديم حلول متميزة على صعيد اختبارات ما قبل الولادة غير الجراحية وتواصل سعيها الهادف إلى تقلد مكانة رائدة في السوق العالمية لهذه الاختبارات لتصبح مزودًا موثوقًا به. ونحن يحدونا بالغ الفخر، مجددًا، حيال مساهمتنا في رعاية المريض حيثما اقتضت الحاجة، وحيال ريادتنا في توفير هذا النوع من الاختبارات في المغرب بالتعاون مع شركات رائدة، على غرار Laboriad، التي هي في طليعة الشركات التي تجري اختبارات سريرية في المنطقة."
صرح الدكتور جليل العطار، مدير Centre de Biologie Riad (Laboriad) ، قائلاً: "سيؤدي إطلاق أول منصة لاختبارات ما قبل الولادة غير الجراحية في المغرب بالتعاون مع Yourgene Health إلى تحسين مستوى رعاية السيدات الحوامل في البلاد عن طريق تمكين أطباء أمراض النساء والسيدات الحوامل من الاستفادة الفورية من اختبارات ما قبل الولادة غير الجراحية من الجيل الجديد". "إن الإدارة السريرية للسيدات الحوامل في إفريقيا أمر صعب، إذ لا يتمكن العديد منهن من إجراء هذه الاختبارات، بسبب تعقيد إجراءات إرسال العينات إلى الخارج الذي ينجم عنه زيادة أعباء التكاليف ناهيك عن حالات تأخر وصولها."
وأضاف قائلاً: "يحدونا بالغ السعادة حيال التعاون مع Yourgene Health التي فعّلت تقنية إجراء هذه الاختبارات في مختبرنا، مما سمح لنا أخيرًا بإجرائها محليًا، في أقل من أسبوع، إلى جانب توفيرها بتكلفة منخفضة، مما ييسر للسيدات الحوامل سبل إجرائها".
احضر عرض Yourgene التقديمي: "الفحص غير الجراحي قبل الولادة باستخدام تقنية التسلسل السطحي المتطورة العالية الأداء" ظهر يوم 11 من نوفمبر في إطار فعاليات Congrès de la Société Marocaine d'Endoscopie Gynécologique في دورته الثانية والعشرين (Hotel Dawliz Art & Spa، الرباط، في الفترة من 10 إلى 11 من نوفمبر 2023) لمعرفة المزيد.
تفضل بزيارة للتعرف على معلومات عن اختبار IONA من Yourgene و للتعرف على تفاصيل عن خدمة اختبارات ما قبل الولادة غير الجراحية من Laboriad.
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