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ولي العهد يعلن إطلاق مبادرة الملك سلمان الإنمائية في أفريقيا بقيمة مليار دولار

11/10/2023 2:17:00 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق مبادرة الملك سلمان الإنمائية في أفريقيا بقيمة تتجاوز مليار دولار.
وأوضح ولي العهد خلال القمة السعودية الافريقية الأولى التي تحتضنها الرياض، عن ضخ استثمارات سعودية بمختلف القطاعات في أفريقيا بأكثر من 25 مليار دولار، وتمويل وتأمين 10 مليارات دولار من الصادرات وتقديم 5 مليارات دولار تمويل تنموي إضافي حتى 2030.
وأكد الأمير محمد بن سلمان دعم المملكة حصول الاتحاد الأفريقي على عضوية كاملة بمجموعة العشرين.

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