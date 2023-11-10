ولي العهد يعلن إطلاق مبادرة الملك سلمان الإنمائية في أفريقيا بقيمة مليار دولار

(MENAFN
- Al Watan) أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق مبادرة الملك سلمان الإنمائية في أفريقيا بقيمة تتجاوز مليار دولار.
وأوضح ولي العهد خلال القمة السعودية الافريقية الأولى التي تحتضنها الرياض، عن ضخ استثمارات سعودية بمختلف القطاعات في أفريقيا بأكثر من 25 مليار دولار، وتمويل وتأمين 10 مليارات دولار من الصادرات وتقديم 5 مليارات دولار تمويل تنموي إضافي حتى 2030.
وأكد الأمير محمد بن سلمان دعم المملكة حصول الاتحاد الأفريقي على عضوية كاملة بمجموعة العشرين.
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