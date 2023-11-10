ولي العهد: ندين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة

(MENAFN
- Al Watan) دعا ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، إلى وقف الحرب في غزة، وذلك خلال كلمته الافتتاحية للقمة السعودية الأفريقية، التي تستضيفها العاصمة الرياض.
وقال الأمير محمد بن سلمان: "ندين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار انتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيلية للقانون الدولي والإنساني".
وأضاف: "نؤكد ضرورة وقف هذه الحرب والتهجير القسري، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام". وأكد أن المملكة "تدعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار".
MENAFN10112023000089011017ID1107409235
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.