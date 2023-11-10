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ولي العهد: ندين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة

11/10/2023 2:17:00 PM
(MENAFN- Al Watan) دعا ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، إلى وقف الحرب في غزة، وذلك خلال كلمته الافتتاحية للقمة السعودية الأفريقية، التي تستضيفها العاصمة الرياض.
وقال الأمير محمد بن سلمان: "ندين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار انتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيلية للقانون الدولي والإنساني".
وأضاف: "نؤكد ضرورة وقف هذه الحرب والتهجير القسري، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام". وأكد أن المملكة "تدعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار".

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