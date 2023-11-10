انخفاض الأسهم الأوروبية مع تراجع أداء قطاع الأغذية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات الجمعة، في ظل تقييم الأسواق لبيانات أظهرت استقرار الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث من العام، مع ترقب كلمة رئيسة البنك المركزي الأوروبي خلال حدث في لندن في وقت لاحق من اليوم.
وهبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.56% إلى 445 نقطة في تمام الساعة 11:23 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وسط انخفاض أسهم قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 1.7%.
وانخفض مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.50% إلى 7418 نقطة، وتراجع“داكس” الألماني بنسبة 0.37% إلى 15295 نقطة، كما تراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.53% إلى 7075 نقطة.
وحقق سهم“جي إن ستور نورد” الدنماركية الأداء الأفضل ضمن مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي، ليرتفع بنسبة 10.17% في المستهل، وذلك بعد إعلان صانعة أجهزة السمع مستهدفات جديدة لخفض التكاليف، بعد نجاحها في تحقيق أرباح تتوافق مع التوقعات خلال الربع الثالث.
وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني اليوم، استقرار الناتج المحلى البريطاني خلال الربع المنتهي في سبتمبر، مع نمو إنتاج قطاع التشييد بنسبة 0.1% ليعوض تراجع إنتاج القطاع الخدمي بنفس النسبة.
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