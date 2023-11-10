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انخفاض الأسهم الأوروبية مع تراجع أداء قطاع الأغذية

11/10/2023 2:16:50 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات الجمعة، في ظل تقييم الأسواق لبيانات أظهرت استقرار الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث من العام، مع ترقب كلمة رئيسة البنك المركزي الأوروبي خلال حدث في لندن في وقت لاحق من اليوم.

وهبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.56% إلى 445 نقطة في تمام الساعة 11:23 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وسط انخفاض أسهم قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 1.7%.

وانخفض مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.50% إلى 7418 نقطة، وتراجع“داكس” الألماني بنسبة 0.37% إلى 15295 نقطة، كما تراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.53% إلى 7075 نقطة.

وحقق سهم“جي إن ستور نورد” الدنماركية الأداء الأفضل ضمن مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي، ليرتفع بنسبة 10.17% في المستهل، وذلك بعد إعلان صانعة أجهزة السمع مستهدفات جديدة لخفض التكاليف، بعد نجاحها في تحقيق أرباح تتوافق مع التوقعات خلال الربع الثالث.

وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني اليوم، استقرار الناتج المحلى البريطاني خلال الربع المنتهي في سبتمبر، مع نمو إنتاج قطاع التشييد بنسبة 0.1% ليعوض تراجع إنتاج القطاع الخدمي بنفس النسبة.

أرقام

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