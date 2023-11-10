جولدمان ساكس يتوقع حدوث عجز واضح في سوق خام الحديد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يتوقع“جولدمان ساكس” حدوث عجز واضح في سوق خام الحديد خلال بقية العام بسبب انخفاض المخزونات وتراجع الإنتاج، كما رفع البنك توقعاته للسعر.
وأشار محللو البنك في تقرير إلى أن حجم الإنفاق المالي الأخير في بكين يمكن أن يكون علامة إيجابية على معنويات النمو المحلي، والذي غالبًا ما يكون مرتبطًا بصناعة البناء، وبالتالي ارتفاع الطلب على خام الحديد.
ورغم ذلك يظل البنك الأمريكي حذرًا في وصف الكثير من التفاؤل المتعلق بارتفاع الطلب على الصلب من قطاع العقارات المتعثر في الصين.
كما يتوقع البنك انخفاض المعروض من منتجي خام الحديد الرئيسين وهما أستراليا والبرازيل، إذ تشير تقديراته إلى تراجع إمدادات خام الحديد العالمية هذا العام من 1.557 مليار طن إلى 1.536 مليار طن.
كما أشار أيضًا إلى أن انخفاض مخزون خام الحديد في الصين – التي تعد ثالث أكبر منتج في العالم – من شأنه أن يساهم في هذا النقص.
أما عن الأسعار، يتوقع البنك ارتفاع متوسط العام بأكمله لخام الحديد من 101 دولار للطن إلى 117 دولارًا، كما رفع توقعاته للعام المقبل من 90 دولارًا للطن إلى 110 دولارات.
أرقام
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