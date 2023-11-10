جولدمان ساكس يتوقع حدوث عجز واضح في سوق خام الحديد

MENAFN - Al-Borsa News) يتوقع“جولدمان ساكس” حدوث عجز واضح في سوق خام الحديد خلال بقية العام بسبب انخفاض المخزونات وتراجع الإنتاج، كما رفع البنك توقعاته للسعر.

وأشار محللو البنك في تقرير إلى أن حجم الإنفاق المالي الأخير في بكين يمكن أن يكون علامة إيجابية على معنويات النمو المحلي، والذي غالبًا ما يكون مرتبطًا بصناعة البناء، وبالتالي ارتفاع الطلب على خام الحديد.

ورغم ذلك يظل البنك الأمريكي حذرًا في وصف الكثير من التفاؤل المتعلق بارتفاع الطلب على الصلب من قطاع العقارات المتعثر في الصين.

كما يتوقع البنك انخفاض المعروض من منتجي خام الحديد الرئيسين وهما أستراليا والبرازيل، إذ تشير تقديراته إلى تراجع إمدادات خام الحديد العالمية هذا العام من 1.557 مليار طن إلى 1.536 مليار طن.

كما أشار أيضًا إلى أن انخفاض مخزون خام الحديد في الصين – التي تعد ثالث أكبر منتج في العالم – من شأنه أن يساهم في هذا النقص.

أما عن الأسعار، يتوقع البنك ارتفاع متوسط العام بأكمله لخام الحديد من 101 دولار للطن إلى 117 دولارًا، كما رفع توقعاته للعام المقبل من 90 دولارًا للطن إلى 110 دولارات.

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