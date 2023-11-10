هبوط الأسهم الصينية في الختام مع تراجع معنويات المستثمرين إزاء التعافي الاقتصادي

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم الصينية في نهاية تعاملات الجمعة، مع تراجع معنويات المستثمرين إزاء استمرار ضغوط الاقتصاد الكلي، وترقب أي دلائل على تحسن العلاقات الثنائية بين واشنطن وبكين.

وانخفض مؤشر“شنغهاي المركب” بنسبة 0.47% إلى 3038 نقطة عند الإغلاق، وتراجع مؤشر“شنتشن المركب” بنسبة 0.42% إلى 1903 نقاط، كما تراجع مؤشر“سي إس آي 300” بنسبة 0.73% إلى 3586 نقطة وينهي الأسبوع مستقراً دون مكاسب.

وقال محللو بنك“مورجان ستانلي” إنه رغم ارتفاع معنويات المستثمرين بسبب ارتفاع حجم التداول في الأسواق الصينية، لكن البيانات الاقتصادية المتباينة في شهر أكتوبر أكدت من جديد على استمرار الضغوط الكلية، ويتعين على السلطات اتخاذ مزيد من التدابير التحفيزية لتحقيق انتعاش أكثر استدامة لمعنويات السوق، ودعم تدفقات رؤوس الأموال.

وعلى صعيد آخر، بدأت وزيرة الخزانة الأمريكية“جانيت يلين” يوم أمس، جولة اجتماعات مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني“هي ليفينج” تستمر لمدة يومين، قبل انطلاق أعمال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ“آبيك” الأسبوع المقبل.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية بنسبة 0.11% إلى 7.2928 يوان في تمام الساعة 12:39 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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