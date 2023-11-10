هبوط الأسهم الصينية في الختام مع تراجع معنويات المستثمرين إزاء التعافي الاقتصادي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت الأسهم الصينية في نهاية تعاملات الجمعة، مع تراجع معنويات المستثمرين إزاء استمرار ضغوط الاقتصاد الكلي، وترقب أي دلائل على تحسن العلاقات الثنائية بين واشنطن وبكين.
وانخفض مؤشر“شنغهاي المركب” بنسبة 0.47% إلى 3038 نقطة عند الإغلاق، وتراجع مؤشر“شنتشن المركب” بنسبة 0.42% إلى 1903 نقاط، كما تراجع مؤشر“سي إس آي 300” بنسبة 0.73% إلى 3586 نقطة وينهي الأسبوع مستقراً دون مكاسب.
وقال محللو بنك“مورجان ستانلي” إنه رغم ارتفاع معنويات المستثمرين بسبب ارتفاع حجم التداول في الأسواق الصينية، لكن البيانات الاقتصادية المتباينة في شهر أكتوبر أكدت من جديد على استمرار الضغوط الكلية، ويتعين على السلطات اتخاذ مزيد من التدابير التحفيزية لتحقيق انتعاش أكثر استدامة لمعنويات السوق، ودعم تدفقات رؤوس الأموال.
وعلى صعيد آخر، بدأت وزيرة الخزانة الأمريكية“جانيت يلين” يوم أمس، جولة اجتماعات مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني“هي ليفينج” تستمر لمدة يومين، قبل انطلاق أعمال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ“آبيك” الأسبوع المقبل.
وارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية بنسبة 0.11% إلى 7.2928 يوان في تمام الساعة 12:39 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
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