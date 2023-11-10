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اليابان تعتزم تخصيص 13 مليار دولار لدعم صناعة الرقائق

11/10/2023 2:16:49 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعتزم الحكومة اليابانية تخصيص ما يقرب من تريليوني ين (13 مليار دولار) من ميزانيتها التكميلية للعام المالي لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز صناعة الرقائق، مع سعي البلاد لاستعادة مجدها في القطاع الحيوي.

ويعتبر ذلك التخصيص جزءًا من إنفاق رئيس الوزراء“فوميو كيشيدا” البالغ 13.1 تريليون ين الذي وعد به في الميزانية الإضافية للعام المالي 2023/24 الذي وافقت عليه حكومته الجمعة.

ومن أجل تمويل ذلك الإنفاق من المقرر أن تصدر اليابان سندات بقيمة 9 تريليونات ين (59.8 مليار دولار)، ما يثير بعض المخاوف بشأن تضخم الديون.

وتعد اليابان من الدول الرائدة في توفير أدوات ومواد صناعة الرقائق لكنها فقدت تفوقها في التصنيع في العقود الأخيرة، وهي تقدم الآن إعانات لتعزيز الصناعة.


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