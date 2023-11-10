اليابان تعتزم تخصيص 13 مليار دولار لدعم صناعة الرقائق

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم الحكومة اليابانية تخصيص ما يقرب من تريليوني ين (13 مليار دولار) من ميزانيتها التكميلية للعام المالي لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز صناعة الرقائق، مع سعي البلاد لاستعادة مجدها في القطاع الحيوي.
ويعتبر ذلك التخصيص جزءًا من إنفاق رئيس الوزراء“فوميو كيشيدا” البالغ 13.1 تريليون ين الذي وعد به في الميزانية الإضافية للعام المالي 2023/24 الذي وافقت عليه حكومته الجمعة.
ومن أجل تمويل ذلك الإنفاق من المقرر أن تصدر اليابان سندات بقيمة 9 تريليونات ين (59.8 مليار دولار)، ما يثير بعض المخاوف بشأن تضخم الديون.
وتعد اليابان من الدول الرائدة في توفير أدوات ومواد صناعة الرقائق لكنها فقدت تفوقها في التصنيع في العقود الأخيرة، وهي تقدم الآن إعانات لتعزيز الصناعة.
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