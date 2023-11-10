1.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم الجمعة، أكثر من 1.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 244 مبايعة بقيمة 1.25 مليار درهم منها 59 مبايعة للأراضي بقيمة 413.6 مليون درهم و185 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 831.5 مليون درهم.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ أن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 31.05 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 20.83 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 19.69 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.
وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 50.28 مليون درهم وتلتها منطقة معيصم الثانية بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 130.58 مليون درهم وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 202.8 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 360 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 42.8 مليون درهم في منطقة معيصم الأول وأخيرا مبايعة بقيمة 40.14 مليون درهم في منطقة الوصل.
وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 28.04 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 35.78 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 31.91 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 152.68 مليون درهم منها 8 رهون أراض بقيمة 20.63 مليون درهم و79 رهن فلل وشقق بقيمة 132.05 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 20.61 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 10.77 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 23.67 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 7.8 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الأولى بقيمة 5.59 مليون درهم.
أ ش أ
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