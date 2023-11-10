1.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم الجمعة، أكثر من 1.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 244 مبايعة بقيمة 1.25 مليار درهم منها 59 مبايعة للأراضي بقيمة 413.6 مليون درهم و185 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 831.5 مليون درهم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ أن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 31.05 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 20.83 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 19.69 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 50.28 مليون درهم وتلتها منطقة معيصم الثانية بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 130.58 مليون درهم وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 202.8 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 360 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 42.8 مليون درهم في منطقة معيصم الأول وأخيرا مبايعة بقيمة 40.14 مليون درهم في منطقة الوصل.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 28.04 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 35.78 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 31.91 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 152.68 مليون درهم منها 8 رهون أراض بقيمة 20.63 مليون درهم و79 رهن فلل وشقق بقيمة 132.05 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 20.61 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 10.77 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 23.67 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 7.8 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الأولى بقيمة 5.59 مليون درهم.

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