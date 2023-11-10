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العريان: التضخم سينخفض بشكل حاد لكنه لن يعود لمستهدف الاحتياطي الفيدرالي قريبًا

11/10/2023 2:16:48 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) يتوقع الخبير الاقتصادي الشهير“محمد العريان” تراجع التضخم في الولايات المتحدة بشكل حاد، لكن الأسعار لن تعود إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% قريبًا.

وذكر كبير المستشارين الاقتصاديين لدى“أليانز” في مقابلة مع“بلومبرج” الخميس: سيشهد الاقتصاد قريبًا انخفاضًا حادًا في التضخم، لكن هذا لن يكون كافيًا لإعادته إلى مستهدف البنك المركزي.

وأضاف قائلاً: أظن أن التضخم سيقترب من مستوى 3% تقريبًا خلال العامين المقبلين. مشيرًا إلى التحولات المختلفة التي يمكن أن تُبقي الأسعار مرتفعة على المدى الطويل، مثل استمرار اضطرابات سلسلة التوريد بسبب الوباء، وتحول الشركات نحو الطاقة الخضراء.

كما أشار إلى الضغوط التضخمية في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي، وحذر من أن هذه الضغوط لن تختفي قريبًا.

يذكر أن التضخم لا يزال أعلى كثيرًا من المستهدف، إذ تسارع إلى 3.7% في سبتمبر على أساس سنوي، وبلغ معدل التضخم الأساسي 4.1%.

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