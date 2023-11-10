العريان: التضخم سينخفض بشكل حاد لكنه لن يعود لمستهدف الاحتياطي الفيدرالي قريبًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يتوقع الخبير الاقتصادي الشهير“محمد العريان” تراجع التضخم في الولايات المتحدة بشكل حاد، لكن الأسعار لن تعود إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% قريبًا.
وذكر كبير المستشارين الاقتصاديين لدى“أليانز” في مقابلة مع“بلومبرج” الخميس: سيشهد الاقتصاد قريبًا انخفاضًا حادًا في التضخم، لكن هذا لن يكون كافيًا لإعادته إلى مستهدف البنك المركزي.
وأضاف قائلاً: أظن أن التضخم سيقترب من مستوى 3% تقريبًا خلال العامين المقبلين. مشيرًا إلى التحولات المختلفة التي يمكن أن تُبقي الأسعار مرتفعة على المدى الطويل، مثل استمرار اضطرابات سلسلة التوريد بسبب الوباء، وتحول الشركات نحو الطاقة الخضراء.
كما أشار إلى الضغوط التضخمية في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي، وحذر من أن هذه الضغوط لن تختفي قريبًا.
يذكر أن التضخم لا يزال أعلى كثيرًا من المستهدف، إذ تسارع إلى 3.7% في سبتمبر على أساس سنوي، وبلغ معدل التضخم الأساسي 4.1%.
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