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الاتحاد الأوروبي يُمهل ميتا وسناب حتى بداية ديسمبر للإفصاح عن تدابير حماية الأطفال

11/10/2023 2:16:48 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي منح كلًا من“ميتا” و”سناب” مهلة لتقديم مزيد من المعلومات حول التدابير المتبعة لحماية الأطفال من المحتوى الضار وغير القانوني، في موعد أقصاه الأول من ديسمبر القادم.

ويأتي طلب السلطات الأوروبية للحصول على معلومات حول التدابير التي اتخذتها الشركات لتحسين حماية القاصرين، بعد يوم من رسالة مماثلة أرسلها الاتحاد الأوروبي إلى كل من“يوتيوب” و”تيك توك”.

كما أرسلت المفوضية الشهر الماضي أوامر عاجلة لعدد من الشركات من بينها“ميتا” و”إكس” و”تيك توك”، لتوضيح الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار المحتوى المتعلق بالإرهاب، والمحتوى العنيف، وخطاب الكراهية عبر منصاتها، ويمكن للمفوضية فتح تحقيقات مع الشركات إذا لم تقتنع بردودها، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.

ويتعين على المنصات الرئيسية المتواجدة على الإنترنت في أوروبا، بذل مزيد من الجهد لإزالة المحتوى غير القانوني والضار، أو المخاطرة بغرامات تصل إلى 6٪ من مبيعاتها العالمية، بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً.

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