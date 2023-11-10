الاتحاد الأوروبي يُمهل ميتا وسناب حتى بداية ديسمبر للإفصاح عن تدابير حماية الأطفال

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي منح كلًا من“ميتا” و”سناب” مهلة لتقديم مزيد من المعلومات حول التدابير المتبعة لحماية الأطفال من المحتوى الضار وغير القانوني، في موعد أقصاه الأول من ديسمبر القادم.
ويأتي طلب السلطات الأوروبية للحصول على معلومات حول التدابير التي اتخذتها الشركات لتحسين حماية القاصرين، بعد يوم من رسالة مماثلة أرسلها الاتحاد الأوروبي إلى كل من“يوتيوب” و”تيك توك”.
كما أرسلت المفوضية الشهر الماضي أوامر عاجلة لعدد من الشركات من بينها“ميتا” و”إكس” و”تيك توك”، لتوضيح الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار المحتوى المتعلق بالإرهاب، والمحتوى العنيف، وخطاب الكراهية عبر منصاتها، ويمكن للمفوضية فتح تحقيقات مع الشركات إذا لم تقتنع بردودها، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.
ويتعين على المنصات الرئيسية المتواجدة على الإنترنت في أوروبا، بذل مزيد من الجهد لإزالة المحتوى غير القانوني والضار، أو المخاطرة بغرامات تصل إلى 6٪ من مبيعاتها العالمية، بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً.
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