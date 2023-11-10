تنمية الصادرات التونسية: 25 شركة محلية تشارك فى المعرض الإفريقي للتجارة البينيّة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنن هيئة تنمية الصادرات التونسية مشاركة 25 شركة تونسية في“المعرض الإفريقي للتجارة البينية” والذى انطلقت فعالياته أمس بالقاهرة تحت شعار“ربط الأسواق الإفريقيّة“، والتى تستمر لمدة ٦ أيام .
وقالت هيئة تنمية الصادرات التونسية فى بيان لها اليوم الجمعة إن المعرض يعتبر منصّة واعدة للمستوردين والمصدّرين، تتيح التواصل مع جميع الدول الافريقية ،خاصة مع مشاركة ممثلين عن منطقة التجارة الحرّة الإفريقيّة أكثر من 1600 عارض من 75 دولة وبمشاركة أكثرمن 35 ألف من الزوار .
وأشار البيان إلى أن المعرض الإفريقي، الذى أقيم بدعم من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد” أفريكسيم بنك” ، وبالتعاون مع الاتحاد الإفريقي وأمانة منطقة التجارة الحرّة بالقارة الأفريقية“زليكاف” ، يعد فرصة لتشكيل تحالفات مهنية لتسهيل تبادل المعلومات بشأن التجارة والاستثمار بين مختلف الدول الإفريقيّة”.
ويتطلع المصدّرون التونسيّون المشاركون في المعرض، إلى التعرّف على فرص الاستثمار المتاحة وإلى إرساء علاقات أعمال وشراكات مثمرة مع جميع الدول الافريقية بصفة عامة وجنوب افريقيا بصفة خاصة ، معلّقين آمالا طموحة لعقد صفقات تجاريّة هامة ولأن يكون هذا المعرض بوّابة لفتح الأسواق جديدة فى إفريقيا.
يذكر أن المعرض الأوّل للتجارة والاستثمار بإفريقيا، مقام على مساحة 311 ألف متر مربّع، . تضم دول افريقية يبلغ تعداد سكانها أكثر من 1،4 مليار نسمه وإجمالي ناتج محلّي يتجاوز 3،5 تريليون دولار.
وتوقع منظمو الدورة الثالثة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية، أن تبرم خلال فعاليّات صفقات تجارية واستثمارية بقيمة 43 مليار دولار أمريكي، مقابل حجم صفقات بلغت قيمتها 42،1 مليار دولار خلال الدورة السّابقة.
أ ش أ
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