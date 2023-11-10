تنمية الصادرات التونسية: 25 شركة محلية تشارك فى المعرض الإفريقي للتجارة البينيّة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنن هيئة تنمية الصادرات التونسية مشاركة 25 شركة تونسية في“المعرض الإفريقي للتجارة البينية” والذى انطلقت فعالياته أمس بالقاهرة تحت شعار“ربط الأسواق الإفريقيّة“، والتى تستمر لمدة ٦ أيام .

وقالت هيئة تنمية الصادرات التونسية فى بيان لها اليوم الجمعة إن المعرض يعتبر منصّة واعدة للمستوردين والمصدّرين، تتيح التواصل مع جميع الدول الافريقية ،خاصة مع مشاركة ممثلين عن منطقة التجارة الحرّة الإفريقيّة أكثر من 1600 عارض من 75 دولة وبمشاركة أكثرمن 35 ألف من الزوار .

وأشار البيان إلى أن المعرض الإفريقي، الذى أقيم بدعم من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد” أفريكسيم بنك” ، وبالتعاون مع الاتحاد الإفريقي وأمانة منطقة التجارة الحرّة بالقارة الأفريقية“زليكاف” ، يعد فرصة لتشكيل تحالفات مهنية لتسهيل تبادل المعلومات بشأن التجارة والاستثمار بين مختلف الدول الإفريقيّة”.

ويتطلع المصدّرون التونسيّون المشاركون في المعرض، إلى التعرّف على فرص الاستثمار المتاحة وإلى إرساء علاقات أعمال وشراكات مثمرة مع جميع الدول الافريقية بصفة عامة وجنوب افريقيا بصفة خاصة ، معلّقين آمالا طموحة لعقد صفقات تجاريّة هامة ولأن يكون هذا المعرض بوّابة لفتح الأسواق جديدة فى إفريقيا.

يذكر أن المعرض الأوّل للتجارة والاستثمار بإفريقيا، مقام على مساحة 311 ألف متر مربّع، . تضم دول افريقية يبلغ تعداد سكانها أكثر من 1،4 مليار نسمه وإجمالي ناتج محلّي يتجاوز 3،5 تريليون دولار.

وتوقع منظمو الدورة الثالثة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية، أن تبرم خلال فعاليّات صفقات تجارية واستثمارية بقيمة 43 مليار دولار أمريكي، مقابل حجم صفقات بلغت قيمتها 42،1 مليار دولار خلال الدورة السّابقة.

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